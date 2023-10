Tối nay Bắc Bộ đón không khí lạnh, trời chuyển mưa

(VTC News) -

Theo chuyên gia khí tượng thuỷ văn, tối 6/10, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền núi phía Bắc, sau đó sẽ ảnh hưởng tới trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo đợt không khí lạnh này không mạnh nên nhiệt độ chỉ giảm nhẹ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, hiện nay, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 0h đến 8h ngày 6/10 có nơi trên 60 mm như: Căn Co 3 (Lai Châu) 87.8 mm, Sín Chải (Điện Biên) 69 mm, Mậu Đông (Yên Bái) 136.6 mm, Cao Bồ (Hà Giang) 132.4 mm, Nậm Rạng (Lào Cai) 92.8 mm, Đình Phong (Cao Bằng) 152.6 mm…

Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to trong ngày cuối tuần. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm 6/10 đến ngày 7/10, mưa mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với những cơn mưa rào và dông. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Tại Hà Nội, ngày mai (7/10), nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất 32 độ C, thời tiết mưa rào và dông. Trong 1 tuần sau đó, Thủ đô duy trì mức nhiệt cao nhất 30-33 độ C, trời không mưa.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình được dự báo mưa vừa và dông trong ngày và đêm 7/10, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hình thái thời tiết mưa vừa và dông cũng xuất hiện ở Bắc Trung Bộ từ 10-11/10, cục bộ mưa to đến rất to.

Tại Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 7/10 đến ngày 15/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong đó, thời kỳ từ đêm 10 - 12/10, Trung Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa mưa to đến rất to.

Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong dông. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Video: Dự báo thời tiết ngày 6/10