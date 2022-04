Tôi cấm con mình xem MV có cảnh tự tử của Sơn Tùng M-TP

(VTC News) -

Sáng nay, nhiều người bạn gửi cho tôi link MV mới của Sơn Tùng M-TP- There is no one at all, bảo tôi xem ngay và nhấn mạnh về cảnh cuối, khi nhân vật chính nhảy lầu tự tử. Sự tuyệt vọng, cô đơn, mất niềm tin của cậu thanh niên trong MV cùng cái kết bi kịch đó khiến tôi rùng mình, bủn rủn cả người. Cuối cùng anh khóc và chọn cách nhảy xuống từ tầng cao của một tòa nhà. Tôi có 2 đứa con đang tuổi teen rất thần tượng ca sĩ này. Không chỉ mê mải xem, nghe tác phẩm của Sơn Tùng, con trai tôi thậm chí còn nhiều lần bắt chước kiểu tóc, cách ăn mặc và biểu cảm của cậu ấy.

Tôi không bình luận về âm nhạc, mà chỉ lo sợ về ảnh hưởng độc hại của tác phẩm đối với các con mình, những đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm, bị ảnh hưởng bởi các thần tượng. Những tháng ngày gần đây, liên tục các vụ thanh thiếu niên tự tử vì trầm cảm xảy ra khiến những người làm mẹ lo lắng. Và nay, cảnh quay trong MV của ca sĩ có hàng triệu khán giả trẻ hâm mộ giống như một lời gợi ý cho trẻ về cách giải quyết khi gặp những bế tắc trong cuộc sống, hoặc chí ít cũng coi hành vi tự tử là đáng thông cảm, chấp nhận được khi không còn niềm tin.

Sơn Tùng M-TP trong MV mới.

Trẻ vị thành niên rất dễ bi kịch hóa, nhân lên nhiều lần mức độ nghiêm trọng của vấn đề mình đang gặp phải, rất dễ cảm thấy bị cả thế giới quay lưng, rất dễ bị kích động làm chuyện dại dột. Một đứa trẻ đang cảm thấy mình cô đơn, bị bỏ rơi, hắt hủi (dù thực tế không đến nỗi như vậy) sẽ cảm thấy như được thấu hiểu khi xem MV này của Sơn Tùng M-TP và nếu trẻ đang trầm cảm, cảnh cuối trong MV - với câu "Không một ai cả" được lặp đi lặp lại trong khung cảnh tăm tối trước hành vi tự hủy hoại của nhân vật - sẽ có thể khiến trẻ nghĩ đến cái chết.

Dù biết rằng cấm đoán không phải là cách tốt nhất, nhất là khi điều cấm liên quan đến sở thích âm nhạc nghệ thuật, nhưng trong lúc chưa có cách nào hơn, tôi đã tạm cấm hai con xem MV trên của Tùng cũng như lan truyền nó. Tôi đang phải tham vấn người bạn làm về tâm lý giáo dục để tối nay nói chuyện với con trẻ về chuyện này.

Tôi tin Sơn Tùng không có ý định cổ súy tự tử, cậu ấy chỉ muốn cảnh báo về những hệ lụy của việc để những đứa trẻ lâm vào cảnh tuyệt vọng, không nơi tương tựa. Tuy nhiên, là một thần tượng âm nhạc có hàng triệu fan, mọi thứ trong tác phẩm của Sơn Tùng đều có ảnh hưởng đến lớp trẻ, và những thông điệp trong tác phẩm cũng có thể được trẻ hiểu theo nhiều cách, thậm chí theo cách độc hại nhất. Sơn Tùng nên dừng phát hành MV này trước khi cập nhật một bản mới đã được biên tập, chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

