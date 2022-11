Tóc Tiên được ông xã ủng hộ mặc gợi cảm

(VTC News) -

Chiều 1/11, Tóc Tiên phát hành album CONG với tổng cộng 8 ca khúc gồm Cong, 1 cọng tóc mai, 906090, Like this like that (ft. Tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I clear (ft.Trọng Hiếu).

Đây không phải album vật lý đầu tiên của Tóc Tiên trong sự nghiệp, nhưng là một dự án dài hơi được nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay. Không chỉ phát hành trên các nền tảng số, album CONG còn được ra mắt phiên bản vật lý với đầy đủ sản phẩm đính kèm và được đầu tư chỉn chu về hình ảnh.

Đặc biệt, Tóc Tiên còn khiến người hâm mộ bất ngờ trước độ “chịu chơi” của mình khi giới thiệu album CONG bằng một minishow cực hoành tráng. Bên cạnh những gương mặt thuộc đội ngũ sản xuất cho album như ông xã Hoàng Touliver, Hứa Kim Tuyền, Mew Amazing, Rhymastic, Charles, Kelbin Lei... Showcase gây ấn tượng với 3 sân khấu khác nhau được bố trí cầu kỳ, công phu.

CONG là một dự án đã được Tóc Tiên ấp ủ, đầu tư rất nhiều chất xám và "của cải", đặc biệt là thời gian. Chính vì thế, một buổi showcase để chào đón và ra mắt với khán giả là điều nữ ca sĩ luôn muốn thực hiện cho đứa con tinh thần suốt 3 năm qua.

Nữ ca sĩ thực hiện showcase giới thiệu những bài hát trong album.

Khi được hỏi về việc Tóc Tiên ngày càng an toàn hơn trong các sản phẩm âm nhạc có phải do lấy chồng, nữ ca sĩ tiết lộ cô may mắn khi có ông xã ủng hộ tất cả mọi việc.

"Nếu gọi là vì lập gia đình mà trở nên như vậy thì không đầy đủ lắm. Tuy nhiên đúng là có có yếu tố mang tính quyết định trong đó rồi, vì tôi nghĩ mình rất may mắn. Thứ nhất là tôi lập gia đình với một người cùng nghề, rất là hiểu công việc của mình.

Thứ hai là người này không bao giờ ngăn cản tôi làm cái gì hết với nghề của mình. Tôi đi đóng phim rất cực nhưng mà anh vẫn ủng hộ, mặc đồ hở hang cũng ủng hộ. Thực ra cái này cũng có cằn nhằn, nhưng mà sau đó cũng kệ vì không làm được gì. Nhờ có sự ủng hộ từ chồng cũng như gia đình đã tương trợ, giúp cho tôi có thêm sự can đảm để hoàn thiện album lần này", nữ ca sĩ tâm sự.

Hoàng Touliver chăm chú theo dõi vợ biểu diễn.

Nói về lý do chọn cái tên khá lạ cho album, Tóc Tiên giải thích rằng đối với cô, "cong" là từ ngữ đầu tiên nảy ra khi nữ ca sĩ lựa chọn tên gọi cho một dự án nói về những khía cạnh khác nhau của một người phụ nữ.

Theo Tóc Tiên, đây là một từ thể hiện tinh thần vừa mềm mại, vừa cứng rắn, vừa khuôn khổ nhưng không kém phần táo bạo. "Sự không hoàn hảo được thể hiện rõ nét, bởi cong tức là vẫn chưa được tròn. Hay đúng hơn là vì cong, chúng ta không cần thiết phải "tròn" để trở nên hoàn hảo", cô nói.