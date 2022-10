Toàn cảnh lễ trao giải báo chí 'Giảm ô nhiễm nhựa đại dương' 2022

Ban tổ chức trao tặng giải Ba và Khuyến khích cho các tác giả. Các tác phẩm đoạt giải Ba gồm: Biển cạn” của tác giả Hoàng Ngân Hạnh (Việt Nam), “Fish or Plastic” của tác giả Huỳnh Thanh Huy (Việt Nam), “Tái chế” của tác giả Nguyễn Trọng Dương (Việt Nam). Giải khuyến khích gồm có tác phẩm: “Non-Organic Waste That Blocking the Singkawang River Flow” của tác giả Sutomo (Indonesia), “Khi mùa lũ đi qua” của tác giả Nguyễn Văn Hải (Việt Nam), “Bộ đội Hải quân chung tay làm sạc biển ở khu vực cảng cá Đồ Sơn, Hải Phòng” của tác giả Vũ Văn Hưởng (Việt Nam), “Rác thải nhựa trên biển Kiên Giang” của tác giả Nguyễn Quốc Huy (Việt Nam) và bộ ảnh “Nỗi ám ảnh của Đại Dương” của tác giả Đào Đặng Công Trung (Việt Nam).