Toàn cảnh đồi chè, cà phê ở Lâm Đồng bị cạo trọc phân lô, bán nền

Cũng tại xã Lộc An, "dự án" Làng sinh thái An Khuê 2 được xem là một thành công tiếp theo của Công ty T&T Investment sau An Khuê 1. Theo ông Vũ Minh Đoàn, Chủ tịch UBND xã Lộc An, hầu hết ông đều "nắm" được các khu đất này.