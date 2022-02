Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước

Nhân chuyến thăm này, hai bên đã có Tuyên bố báo chí chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore; Tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; Nhất trí cùng phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19; Phục hồi đi lại an toàn; Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số; Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng; Xây dựng nền kinh tế xanh.