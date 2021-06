Toàn bộ 4 đội bóng ở bảng tử thần EURO 2020 đã bị loại

(VTC News) -

Bảng F được coi là bảng đấu tử thần tại EURO 2020 quy tụ 3 ông lớn của bóng đá châu Âu, đó là: Đức, Pháp và Bồ Đào Nha cùng với đó là sự góp mặt của Hungary.

Pháp là ĐKVĐ thế giới, Bồ Đào Nha là các nhà ĐKVĐ EURO còn Đức là đội bóng vô địch EURO nhiều nhất trong lịch sử (cùng 3 lần như Tây Ban Nha). Thế nhưng, khi EURO 2020 mới đi được 2/3 chặng đường, tất cả 4 đội bóng trên đều đã bị loại.

4 đại diện ở bảng F EURO 2020 đều đã dừng cuộc chơi.

ĐT Hungary bị loại ngay sau vòng đấu bảng. 3 đội bóng còn lại tiến vào vòng 1/8 và thật bất ngờ, tất cả đều đã dừng bước tại vòng đấu này.

Bồ Đào Nha là cái tên đầu tiên phải rời giải. Gặp tuyển Bỉ xuất sắc trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự, Cristiano Ronaldo và các đồng đội không thể một lần ghi bàn. Bồ Đào Nha thua tối thiểu 0-1, dừng bước sớm.

Pháp cũng theo chân Bồ Đào Nha rời giải ngay sau đó. Họ dẫn trước Thụy Sĩ 3-1 tới phút 80 nhưng chơi chủ quan để cho đối thủ gỡ hòa 3-3. Trận đấu kéo dài đến hiệp phụ và kết thúc trên loạt luân lưu cân não, khi Kylian Mbappe đá hỏng quả phạt 11m cuối cùng khiến Pháp thua 4-5.

Cuối cùng là đội tuyển Đức. Gặp đối thủ ưa thích, tuyển Anh, Đức được đánh giá cao hơn. Nhưng lối chơi không có điểm nhấn, dễ dàng bị bắt bài, khiến Đức nhận thất bại cay đắng 0-2.

8 đội bóng vào tứ kết EURO 2020 được chia thành 4 cặp đấu là: Italy vs Bỉ, Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha, CH Séc vs Đan Mạch, Anh vs Thuỵ Điển.