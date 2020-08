Toà trả hồ sơ vụ phó chánh án xâm phạm chỗ ở người khác

Thông báo được phát đi hôm 31/8, các bị cáo bị điều tra bổ sung gồm: Lâm Hoàng Tùng (SN 1991), cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM; Nguyễn Hải Nam (SN 1974), cựu Phó Chánh án TAND Quận 4.

Cả 2 bị đề nghị truy tố tội “Xâm phạm chỗ ở người khác” theo Điểm đ, Khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đây là vụ án đòi lại nhà tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Quận 4. (Ảnh: SGGP)

Căn nhà này do bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982) làm chủ sở hữu ký bán cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983) với giá 25 tỷ đồng, nhưng mới nhận cọc số tiền 7 tỷ đồng. Do công trình xây sai phép, không thể hoàn công, vì vậy không thể công chứng sang tên được, nên các bên kiện nhau ra tòa tranh chấp hợp đồng cọc.

Để đòi lại nhà, bà Chi ủy quyền cho ông Tùng cùng ông Nam thuê thừa phát lại đến lập vi bằng lấy lại nhà. Khi đến lập vi bằng, bà Thảo không có nhà, trong nhà có 3 con nhỏ và người giúp việc. Ông Nam, ông Tùng đã bế các cháu nhỏ ra xe (khai là chở giao cho người nhà bà Thảo).

Sau đó, bà Thảo tố cáo hành vi của Nam và Tùng đến Công an Quận 1. Công an Quận 1 khởi tố tội xâm phạm chỗ ở đối với Nam và Tùng.

Tuy nhiên, do vi phạm tố tụng (Nam là người có chức vụ trong ngành tư pháp nên thuộc thẩm quyền điều tra của công an cấp trên) nên Công an Quận 1 đã chuyển vụ án lên Công an TP.HCM.