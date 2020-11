Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 4 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Sơn La

(VTC News) - Nguyễn Văn Côn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người" sau khi tấn công chiến sĩ công an.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can Trần Ngoại Giao để điều tra về hành vi giết người, do liên quan tới vụ cứu vợ bị bắt cóc, đâm 3 người thương vong.