Dự án sau đó được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của Công ty CP Sài Gòn One Tower. Đầu tháng 3/2018, VAMC công bố bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng nhưng không ai mua. Do đấu giá không thành công, VAMC bàn giao lại tài sản khoản nợ cho ngân hàng xử lý. Sau 1 thập niên thi công dở dang, đến nay tòa nhà đã có chủ đầu tư mới và có tên gọi mới - IFC One Saigon.