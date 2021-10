Tòa nhà chung cư cao tầng HH3 dự án The Jade Orchid đủ điều kiện bán hàng

(VTC News) -

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đem đến những thiệt hại to lớn về con người và tài sản, các hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, chuỗi cung ứng sản phẩm bị gián đoạn, khả năng tạo ra các nguồn thu mới của đại bộ phận người dân rất hạn chế, các cơ hội an toàn để đầu tư vô cùng hiếm hoi.

Vì vậy, nhu cầu được tiếp cận và mua các sản phẩm bất động sản của Dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland đang được gia tăng không ngừng và được thị trường chào đón vì những lợi ích và giá trị nổi bật của sản phẩm đầu tư an toàn giữa mùa dịch bệnh như hiện nay.

òa nhà chung cư cao tầng HH3 dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland.

Tòa chung cư cao tầng HH3 Dự án The Jade Orchid, với tổng diện tích sàn xây dựng 20.575,7m2, cung cấp 249 căn hộ sang trọng phiên bản giới hạn, diện tích linh hoạt từ 67,8m2 - 76,1m2 - 80m2 và 87,7m2 với thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, giá bán căn hộ trung bình 40 triệu/m2 đã bao gồm thuế VAT, với tổng giá trị căn hộ dự kiến từ 2,7 tỷ - 2,9 tỷ - 3,1 tỷ - 3,3 tỷ.

Điển hình căn hộ 67m2, giá trị căn hộ 2.700.000.000 đồng, theo chính sách bán hàng của chủ đầu tư, khách hàng được hỗ trợ tối đa nhờ tỉ lệ vay mua nhà với số vốn tự có là 30% giá trị căn hộ (khoảng 810 triệu đồng), 65% còn lại sẽ được hỗ trợ với lãi suất 0% trong thời gian 12 tháng, tỷ lệ lãi vay hỗ trợ trên giá trị căn hộ lên đến 6,1%, chính sách giãn cách thời gian thanh toán 3 tháng, cùng với thời hạn vay 20 năm, lãi suất trung bình 7,8%/năm, thì sau thời gian hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư, hàng tháng khách hàng chỉ thanh toán 15.604.835 đồng/tháng.

Như vậy, khách hàng vừa sở hữu tài sản giá trị, vừa giảm áp lực tài chính, có thể nói sự chăm chỉ không thể tách rời trí thông minh, thực sự luôn là lời giải cho thành công của bất kì ai trong cuộc sống. Bởi lẽ, đây là loại hình căn hộ khá phổ biến rất được ưa chuộng và hiếm hoi trên thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng khác nhau, vì những lợi thế trong công năng sử dụng của từng căn hộ, chi phí vốn ban đầu rất hợp lý, phù hợp với thị hiếu chung của người Việt Nam và đặc biệt rất dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê trong mọi thời điểm.

Hơn thế, The Jade Orchid toạ lạc trên diện tích 6,8 ha, được quy hoạch năm tòa nhà căn hộ chung cư cao tầng với 1275 căn hộ và ba khu nhà ở thấp tầng với 126 biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự liền kề. Nằm trên mặt đường Nguyễn Đình Tứ tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng, kết nối đường vành đai 3, đường Hoàng Quốc Việt, kết nối thuận tiện di chuyển về phía Bắc đường Phạm Văn Đồng, hướng về phía Đông và phía Tây đường Hoàng Quốc Việt, dẫn ra khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, vị trí của các căn hộ The Jade Orchid có thể coi là trung tâm của mọi cung đường, rất thuận tiện để di chuyển trong nội đô Hà Nội, cũng như di chuyển từ nội đô tới các khu vực bên ngoài.

Khu biệt thự lâu đài, biệt thự liền kề mang thương hiệu Vimefulland.

Sống tại căn hộ The Jade Orchid đồng nghĩa với việc mỗi cư dân sẽ được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu tiêu chuẩn, trong không gian sống mang đậm phong cách Pháp của một khu đô thị The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland.

Mặc dù được bố trí 11 căn hộ trên một sàn, tuy nhiên, khu thang máy của tòa nhà được bố trí 4 cụm thang trong đó, 2 thang chở khách, 1 thang PCCC và 1 thang lớn chở hàng mang thương hiệu Schindler của Thụy Sỹ, đạt tốc độ 3m/s, giúp hệ thống giao thông đứng được đảm bảo thông suốt và sảnh hành lang được thiết kế rộng 1,8m, bố trí ở trung tâm của tòa nhà, thuận tiện kết nối tới từng căn hộ trong cùng tầng.

Hệ thống tiện ích dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland.

Đặc biệt hơn, cư dân The Jade Orchid sẽ được thưởng thức bể bơi bốn mùa ngoài trời rất độc đáo, với các diện kính lấy sáng tối đa vào mùa hè, đảm bảo nhiệt vào mùa đông và mang dáng vẻ kiến trúc cổ điển Pháp, rất hài hòa và đồng điệu với kiến trúc sang trọng của tòa nhà chung cư cao tầng. Cư dân dễ dàng tiếp cận để sử dụng dịch vụ, khi chỉ một bước chân ra khu vườn, cư dân có thể thà mình trong làn nước trong mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông.

Sự an toàn trong giao dịch đối với mỗi căn hộ chung cư cao tầng Dự án The Jade Orchid đặc biệt được đảm bảo về mặt tài chính tại văn bản số 2240/2021/CV-VAB của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, xác nhận về việc cung cấp tín dụng và tài trợ 3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ đồng) để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án The Jade Orchid.

Món quà tri ân của Vimefulland dành tặng cho Quý Cư dân mua căn hộ tại The Jade Orchid là 10 liều vaccine COVID-19 Hayat-Vax sản xuất tại UAE để phòng chống dịch COVID-19 (vaccine Hayat-Vax là vaccine SARS COV-2 (tế bào VERO) bất hoạt, hàm lượng 0,5 ml, chứa 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt, được sản xuất tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) nằm trong Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới.

Cho đến nay, không quan sát thấy có phản ứng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vaccine Hayat-Vax. Phương thức hoạt động của vaccine tạo ra các kháng thể trung hòa chống lại vi rút SARS-CoV-2. Với hiệu quả bảo vệ đạt 78,89%, tỷ lệ tạo ra kháng thể trung hòa chống lại virus SARS-CoV-2 đạt 99,52%, không có rủi ro liên quan đến sự nhân lên của virus trong cơ thể, vì đó là virus đã chết. Hạn sử dụng 12 tháng).

Vaccine COVID-19 Hayat-Vax sản xuất tại UAE.

Với những mũi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax dành tặng khách hàng, Vimefulland mong muốn được gửi trọn vẹn tấm chân tình, sự quan tâm, chăm sóc đến đời sống, sự an toàn của quý cư dân, đúng như sứ mệnh mà Vimefulland theo đuổi, phục vụ từ khi có mặt trên thị trường bất động sản của Thủ đô Hà Nội.

The Jade Orchid chính thức gia nhập thị trường bất động sản của Thủ đô Hà Nội đã được xác nhận, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về nhà ở, được bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài chính sẽ là điểm sáng sôi động, đầy hấp dẫn đối với hoạt động đầu tư bất động sản trên thị trường Hà Nội.

Tin vui này mang đến luồng sinh khí mới, đem lại hy vọng, niềm tin về những kết quả tài chính thịnh vượng và những thành công được đơm hoa kết trái, chắc chắn sẽ gặt hái từ những tuyệt phẩm kiến trúc tại The Jade Orchid.