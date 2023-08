Tòa căn hộ ZR1 phía Đông Thủ đô - điểm đến của giới đầu tư nhanh nhạy

(VTC News) -

Cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Thủ đô

Vài năm trở lại đây, phía Đông được đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối mạng lưới tiện ích xã hội để trở thành trung tâm mới của Thủ đô. Trong đó, đường vành đai 2 trên cao đoạn từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở đã chính thức thông xe.

Hệ thống đường trên cao được xây mới kết hợp phần mở rộng dưới thấp của đường vành đai 2 giúp phân luồng và tăng khả năng kết nối từ phía Tây đến phía Nam và phía Đông. Một điểm sáng khác là công trình trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội với kinh phí hơn 85.000 tỷ đồng vừa chính thức khởi công vào tháng 6/2023, mục tiêu đến 2027 đưa vào vận hành.

Cùng với tuyến đường vành đai, nhiều cây cầu nghìn tỷ đang dần thành hình. Theo quy hoạch xây dựng giai đoạn 2030-2050, thành phố Hà Nội phê duyệt các dự án cầu lớn như cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở bắc qua sông Hồng, gia tăng kết nối hai bờ, thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hạ tầng được đầu tư bài bản với những tuyến đường 8 làn xe hiện đại, các khu đô thị hiện đại cùng tốc độ phát triển thần tốc đang biến khu vực phía Đông trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư.

Với lực hút từ hạ tầng, phía Đông Hà Nội đón làn sóng đầu tư lớn của nhiều doanh nghiệp BĐS. Trong đó, Vinhomes là chủ đầu tư tiên phong kiến tạo những khu đô thị văn minh, đón đầu làn sóng an cư mới tại khu Đông. Những khu đô thị như Vinhomes Riverside, hay “thành phố điểm đến” Ocean City (Vinhomes Ocean Park 1-2-3), cùng các tuyến đường 8 làn rộng rãi đã góp phần thay đổi bộ mặt khu vực.

Trong đó, Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm) sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm phía Đông với hạ tầng đồng bộ, tiện ích hoàn thiện và chất sống hiện đại, trở thành đích đến trong cuộc đại dịch chuyển của người dân nội thành. Chỉ sau 4 năm, nơi đây đã quy tụ cộng đồng cư dân văn minh với dân số hơn 60.000 người.

Ghi nhận từ CBRE cho thấy trong năm 2022, nguồn cung mở bán nhà ở chung cư mới tại phía Đông thủ đô chiếm 35% toàn thị trường, dự kiến trở thành khu vực trọng tâm cung cấp nhiều dự án nhà ở, đặc biệt là nhà ở cao cấp trong tương lai. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, giá chung cư sơ cấp tại nhiều đại dự án khu Đông Hà Nội ghi nhận mức tăng cao. So với khu vực khác, nơi đây có tốc độ tăng trưởng giá cao nhất trong 5 năm qua.

Điểm đến mới của giới đầu tư nhanh nhạy

Các đại đô thị phía Đông với bệ phóng là các tuyến đường vành đai kết nối thuận tiện không chỉ thu hút dòng dân nội đô chuyển cư mà còn là điểm đến được giới đầu tư đặt tiềm tin khi tìm kiếm sản phẩm tiềm năng.

Với kinh nghiệm đầu tư gần 20 năm, anh Hữu Phước (Đống Đa – Hà Nội), đã lên kế hoạch quay trở lại thị trường từ đầu tháng 6 năm nay. Khu vực anh Phước lựa chọn là phân khu The Zurich tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1.

Phân tích về tiềm năng của phía Đông nói chung và The Zurich nói riêng, anh Phước cho biết, khu Đông đang là khu vực được quy hoạch hàng đầu tại Thủ đô với những kết nối đồng bộ và bài bản hơn bất cứ khu vực nào khác. Ở phía Đông, đặc biệt là Long Biên, Gia Lâm gần như không có tắc đường.

Hơn thế nữa, đây cũng là khu vực hiếm hoi xuất hiện các đô thị lớn có quy mô hàng trăm hecta, kiến thiết theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng độc đáo đang thu hút luồng dịch chuyển mạnh mẽ của người dân nội đô. Do đó giá nhà chung cư liên tục tăng cao, kể cả trong các giai đoạn thị trường biến động. Phân khúc căn hộ cao cấp lại càng tăng mạnh hơn do thiếu hụt nguồn cung dự án mới.

Bên cạnh đó, Vinhomes Ocean Park 1 sở hữu kết vị trí đắc địa ở điểm đầu nối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kết nối thuận tiện với nội đô. Đặc biệt, hệ thống phương tiện giao thông công cộng xanh như xe bus điện và tương lai là metro sẽ khiến giá BĐS khu vực phía Đông, trong đó có Vinhomes Ocean Park 1 liên tục lập đỉnh giá mới.

Nói về lý do lựa chọn ZR1 The Zurich, anh Phước chia sẻ: “Uy tín chủ đầu tư thì khỏi cần bàn cãi bởi đây là sản phẩm hợp tác giữa Mitsubishi và Vinhomes. Vị trí toà ZR1 vừa thuận tiện giao thông, vừa sở hữu tầm nhìn hồ lớn thoáng đãng. Căn hộ tại đây bàn giao tiêu chuẩn cao cấp bên trong và tiện nghi chất Thuỵ Sĩ đẳng cấp bên ngoài - tất cả những yếu tố này khiến tôi tin tưởng đầu tư vào ZR1 sẽ chắc thắng”.

Với vị trí đắc địa nằm trong đại đô thị điểm đến mới phía Đông đảm bảo cho tiềm năng tăng giá bứt phá cùng chính sách chưa từng có, ZR1 The Zurich trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất của thị trường BĐS đang ở chân đợt sóng tăng giá mới.

Điểm đặc biệt nhất khiến anh Phước tự tin xuống tiền chính là chính sách “phá băng” hấp dẫn chưa từng có đang được áp dụng tại tòa căn hộ ZR1. Theo đó, anh Phước chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu là 10% giá trị căn hộ và không cần lo lắng về biến động lãi suất trên thị trường trong 8 năm từ nay đến 2031, với một phần tài chính chủ động và một phần vay ngân hàng được hỗ trợ lãi suất 4 năm kể từ thời điểm nhận nhà năm 2027. “Chính sách này không chỉ là phá băng đâu mà còn có khả năng gây bão với thị trường vì ai cũng có thể mua nhà và đầu tư”, anh Phước khẳng định.

Đặt trong bức tranh lớn khi Vingroup đang mạnh tay đầu tư, dồn lực biến Ocean City không chỉ trở thành thành phố trung tâm mới phía Đông mà còn là điểm đến du lịch quốc gia của Hà Nội, quỹ căn ZR1 tại The Zurich được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường cho các nhà đầu tư nhanh nhạy đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, cũng như hiện thực hóa giấc mơ an cư cho mọi nhà mà không lo gánh nặng tài chính.