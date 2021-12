Tổ tiên loài người từng đẻ trứng?

(VTC News) -

Trong nhiều năm, các nhà khoa học tin rằng lý do phụ nữ có khung xương chậu to hơn nam giới là để thuận lợi cho việc sinh sản.

Nhưng nghiên cứu của Barbara Fischer và các cộng sự tới từ Đại học Vienna cho rằng phải có lý do khác khiến khung xương chậu của phụ nữ rộng hơn. Bởi con cái của loài thú có túi Virginia phần hông to hơn con đực dù con của nó kích thước chỉ bằng 1/1.000 con mẹ.

Khung xương chậu của tinh tinh cái luôn lớn hơn so với con đực. (Ảnh: Dailymail)

Các nghiên cứu về tinh tinh cũng cho thấy hông to là quá trình lịch sử tiến hóa cổ đại.

Tinh tinh - loài có chung tổ tiên với chúng ta sinh đẻ rất dễ dàng và khung xương chậu không cản trợ việc nó sinh con. Dù vậy con cái vẫn có hông rộng hơn con đực, cho thấy đặc tính này xuất hiện từ nhiều năm về trước.

Phân tích từ các loài bò sát cũng cho thấy con cái hông tương đối rộng hơn, giúp nó đẻ trứng tốt hơn.

Từ đó, nhóm nghiên cứu của Barbara kết luận, hông to là đặc điểm tiến hóa từ rất lâu về trước.

Cụ thể, phần khung xương chậu to đã tồn tại ở con cái của những loài động vật có vú đầu tiên với mục đích có thể là để đẻ những quá trứng kích thước tương đối to so với cơ thể của chúng.

"Khung chậu của phụ nữ rộng hơn vì tổ tiên tiến hóa của chúng ta đẻ những những quả trứng kích thước lớn", bà Fischer cho hay.

Trong số các loài động vật có vú còn tồn tại ngày nay, hiện chỉ còn thú mỏ vịt và thú lông nhím là loài đẻ trứng.