Tố tài tử hạng A xâm hại tình dục, sao nữ Hàn sợ hãi vì bị dọa giết

Nữ diễn viên "Mặt trăng ôm mặt trời" cho biết cô bị đe dọa sau khi tố cáo tội ác của tài tử Cho Jae Hyun.

Hôm 23/2, nữ diễn viên Choi Yool đăng tải hình ảnh tài tử Cho Jae Hyun và tiết lộ sự thật từng bị anh xâm hại tình dục. Tuy nhiên, ngay sau đó, Choi Yool đã xóa bài đăng trên trang cá nhân đồng thời khóa trang cá nhân.

Choi Yool bị đe dọa khi kể sự thật bị tấn công tình dục.

Trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên 32 tuổi cho biết cô bị đe đọa sau khi dám tố cáo ngôi sao hạng A.

“Tôi thực sự sợ hãi trước những gì đang đối diện. Điều đó có thể khiến các con tôi gặp nguy hiểm. Tôi bị dọa giết mỗi ngày và có ai ở trường hợp của tôi có thể bình tĩnh. Những người đó nói sẽ gặp tôi và giết tôi ngay lập tức”, cô bất lực nói trên Newsen.

Nữ diễn viên mệt mỏi khi đối diện những lời nhục mạ từ một số người. Cô khẳng định: “Tôi không làm gì sai trái, tại sao lại bị chửi bới”. Choi Yool mong cuộc sống có thể trở lại bình yên. Bản thân cô từng nhẫn nhịn nhiều năm trước khi dám lên tiếng.

“Tôi từng muốn nhắm mắt cho qua mọi chuyện để có thể tập trung cho công việc. Tôi tự bịt miệng chính mình. Nhưng giờ đây, tôi muốn bản thân phải cố gắng chống lại cái ác, bảo vệ thế giới này. Tôi không cần gây chú ý hay tìm kiếm sự nổi tiếng. Mọi người đừng nói về tôi như thế”, cô chia sẻ thêm.

Choi Yool sinh năm 1986 và là nghệ sĩ ít tên tuổi tại Hàn Quốc. Cô từng tham gia một số phim nổi tiếng như Mặt trăng ôm mặt trời, Giấc mơ triệu phú.

Cô đã kết hôn và có con. Choi Yool cho biết trong quá khứ khi làm việc với Cho Jae Hyun, cô đã bị đàn anh lợi dụng sờ soạng khắp cơ thể. Không chỉ thế, Cho Jae Hyun còn cố tình cưỡng bức cô phải hôn và massage cho anh.

Trước đó, vào chiều 24/2, nam diễn viên sinh năm 1965 thừa nhận sai lầm và khẳng định đang tự trừng phạt bản thân. Nam diễn viên đã bị gạch tên khỏi các dự án phim dang dở.

Tố cáo bị xâm hại tình dục đã khiến các nghệ sĩ nữ gặp nguy hiểm.

“Tôi thừa nhận đã sống một cuộc đời đầy sai lầm và điều tồi tệ. Diễn hơn 30 năm, tôi đã sai với quá nhiều những lời nói và hành vi phản cảm. Tôi đã khiến nhiều đàn em, học trò, đồng nghiệp tổn thương”, Cho Jae Hyun thú nhận.

Cho Jae Hyun (hay còn được gọi là Jo Jae Hyun) sinh năm 1965 tại Hàn Quốc. Anh là nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc kể từ thập niên 1990.

Trong sự nghiệp, anh tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như Thành thật với tình yêu, Dương cầm, Nữ hoàng, Jeong Do Yeon, Father and Son, Moebius. Bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Cho Jae Hyun là Bad Guy do đạo diễn Kim Ki Duk thực hiện.

>>> Đọc thêm: Hàng loạt sao nữ Hàn Quốc bị giám đốc U70 xâm hại tình dục