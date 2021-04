Tổ hợp hạng A The Matrix One – New York thu nhỏ giữa lòng Hà Nội

(VTC News) -

“Thành phố không ngủ” New York vốn nổi danh bởi nhiều thắng cảnh hiện đại, hùng tráng, những trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất ở Empire State hay những lễ hội náo nhiệt bất tận ở Times Square… Đặc biệt, tòa nhà Rockefeller Plaza mang biểu trưng của kiến trúc Art Deco với tầm nhìn panorama từ những khung kính lấp lánh, như một áng thơ ca ngợi New York, là tâm điểm lễ hội hàng năm.

Một không gian mang đậm chất sống thượng lưu nước Mỹ như vậy, bạn có thể tìm thấy ngay tại Hà Nội với “Tổ hợp tiện tích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội - The Matrix One” tọa lạc tại tâm điểm Mỹ Đình - trung tâm mới phát triển năng động bậc nhất thủ đô.

Với tổng diện tích hơn 248.000 m2, Tổ hợp hạng A The Matrix One do MIKGroup phát triển gồm 1 tòa hỗn hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ; 3 tổ hợp chung cư hạng sang; 2 dãy shophouse cao từ 4 đến 5 tầng, cùng chuỗi trường học quốc tế, công viên 14 ha đối diện với tòa nhà đa năng hiện đại.

Dự án The Matrix One nằm trong quần thể tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội.

Được mong chờ là điểm hẹn đáng sống bậc nhất thủ đô, Tổ hợp đa tiện ích The Matrix One sẽ mang đến cuộc sống thượng lưu đẳng cấp, những tiện ích, dịch vụ thời thượng với hàng loạt các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, accessores hay những nhà hàng sang trọng, phục vụ các món ăn từ Á đến Âu tinh tế… ngay trong khuôn viên tổ hợp.

Chia sẻ về tâm huyết của mình, đại diện MIKGroup nói: “Với Tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A The Matrix One, chúng tôi không chỉ phát triển một dự án bất động sản cao cấp, mà mong muốn kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng, không gian kết nối giữa lối sống nhân văn, thư thái với cuộc sống sôi động của những công dân toàn cầu”.

Sôi động, sầm uất là thế, nhưng cư dân nơi đây lại không mất đi đặc quyền riêng tư trong cuộc sống đời thường, bởi lẽ MIKGroup đã thiết kế những tòa nhà siêu sang với mật độ xây dựng siêu thấp (10 căn hộ/sàn với chỉ 7 thang máy), những căn hộ panorama thu trọn 360 độ cảnh quan, để cư dân hay khách lưu trú giữ trọn không gian riêng tư, cảm giác “không giới hạn” trong lòng “New York”.

Được khởi công xây dựng từ năm 2020, hiện tổ hợp hạng A The Matrix One đã hoàn thiện thi công nội thất với tòa tháp đôi 43 tầng đầu tiên và dự kiến sẽ được bàn giao vào quý IV năm nay.

Đặc biệt, Tòa tháp đôi The Matrix One có sự “đồng điệu” lạ kỳ với Rockefeller Plaza của New York. Cũng với những tòa tháp phủ kính mang tầm nhìn panorama triệu đô, nhưng độ lùi của thời gian khiến cho nhà phát triển The Matrix One có thể “chơi sang” hơn khi quyết định phủ kín toàn bộ bề mặt của 2 tòa tháp căn hộ cao 43 tầng bằng kính hộp Low-E tân tiến.

Căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc.

Hơn thế nữa, nếu New York có Công viên Central Park nức tiếng, thì tổ hợp đa tầng tiện ích hạng A The Matrix One có công viên cảnh quan 14ha quy mô nhất khu vực. Đây thực sự là một Central Park của The Matrix One, hứa hẹn sẽ trở thành “lá phổi xanh” không chỉ cho cư dân tổ hợp mà cả khu vực Mỹ Đình. Từ căn hộ của mình, cư dân chỉ mất vài phút để dạo quanh bờ hồ, thơ thẩn ngắm nhìn dòng nước từ chiếc cầu phía xa xa và thả lỏng tinh thần để cảm nhận vẻ đẹp của thời gian đang chầm chậm trôi.

Dự án The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát.

Ở một dự án “đáng tiền” như The Matrix One, sự độc đáo, thậm chí độc bản của mỗi căn hộ, tự bản thân nó đã tạo ra phân khúc khách hàng riêng. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu tại các đô thị lớn ở Việt Nam đang là động lực làm thay đổi cấu trúc nhu cầu và tiêu dùng của xã hội, trong đó, mô hình phát triển đô thị theo kiểu “thành phố trong lòng thành phố” như The Matrix One trở thành một xu hướng mang tính tất yếu.

Và không chỉ là lựa chọn cho những người Việt thành đạt, Tổ hợp The Matrix One có tiềm năng trở thành một khu đô thị “Liên hợp quốc” với không gian sống mở, sôi động, tinh tế khi kề cận nhiều công ty đa quốc gia, nơi có lượng lớn các chuyên gia nước ngoài tới làm việc.

Một góc view thành phố từ tầng 43 tòa tháp The Matrix One.

Vừa qua, tại Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2020 – 2021 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức, The Matrix One đã xuất sắc được xướng tên ở hạng mục “Dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2021”.

Thực sự có nhiều cách để chạm đến trái tim khách hàng, cũng như có nhiều cách để thể hiện tình yêu, nhưng cách nhanh nhất là luôn yêu dự án và đặt trái tim mình vào đó, đặt mình vào vị trí người sử dụng. Đó là cách MIKGroup xây dựng những sản phẩm bất động sản của mình trong hành trình “kiến tạo chuẩn mực sống mới”.