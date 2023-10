Tổ Công tác đặc biệt xử lý 232 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cũng cho biết, Tổ công tác của Cục CSGT bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng.

Cụ thể, 6 tổ công tác của Bộ Công an do Cục CSGT chủ trì đã triển khai ở 58 địa phương, phối hợp với Phòng CSGT, Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, quá tải trọng.

Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Qua đó, tổ công tác phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT. Trong đó, 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 46 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; 32 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy; 12 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 187 trường hợp vi phạm khác.

Đặc biệt, qua xác minh nhanh, tổ công tác ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức.

Theo Cục CSGT, việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị đối với các cá nhân vi phạm đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong sâu rộng quần chúng Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, từ người đứng đầu đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, mọi người khi tham gia giao thông đều bình đẳng, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý không có vùng cấm.

Thời gian tới Cục CSGT tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục gửi thông báo vi phạm của cán bộ, Đảng viên, công chức đến cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm.

Đồng thời, Cục CSGT có văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu bia không lái xe”.