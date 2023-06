Tổ chức giáo dục Anh ngữ đồng hành cùng hàng triệu học sinh Việt Nam

Với 16 năm hình thành và phát triển - Ocean Edu trở thành một trong những tổ chức giáo dục Anh ngữ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với Hệ thống hơn 150 chi nhánh đào tạo tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Tiếp đón trên 150.000 học viên mỗi năm, đào tạo thành công trên 1.000.000 học viên, hơn 90% học viên quay lại sử dụng dịch vụ là minh chứng cho chất lượng đào tạo hiệu quả, cũng chính là giá trị bền vững của Ocean Edu.

Ocean Edu - phát triển mạnh mẽ và bền vững

Cùng với mong muốn mang sắc xanh hiện diện tại khắp mọi miền tổ quốc, mang thương hiệu Ocean Edu phủ rộng tại khắp các cung đường với nhiều chương trình, hoạt động quy mô lớn như chiến dịch Luxury Bus Roadshow, hoạt động Roadshow xe đạp được triển khai quy mô trên toàn hệ thống tại hơn 33 tỉnh thành; hoạt động liên kết đối tác lớn để xây dựng nhiều biển Billboard tấm lớn trên mọi trục Cao tốc trọng điểm như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cao tốc CT05 Hà Nội - Lào Cai; Cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 01 Hà Nội - Bắc Ninh…

Đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu trong suốt 16 năm qua với mong muốn góp phần thay đổi nền giáo dục tiếng Anh của nước nhà và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

Ocean Edu đồng hành cùng các trường học trong Lễ tổng kết năm học 2022-2023

Nếu Roadshow Ocean Edu lan tỏa sắc xanh đến từng con phố, nẻo đường, mang màu xanh của tri thức và sự hy vọng nối dài đến khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, thì hành trình “xuyên Việt” Luxury Bus Roadshow lại như một chuyến xe yêu thương dành tặng các bạn học viên từ điểm cầu Hà Nội nối dài tới hơn 30 tỉnh thành: kết nối những ước mơ, mang tri thức đến với hàng nghìn người học tại Việt Nam.

Với mong muốn mang đến cho các bạn học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Ocean Edu tin rằng những nỗ lực đồng hành trong thời gian qua sẽ là những đóng góp tích cực và tạo nguồn cảm hứng chung tay của cả cộng đồng để giúp những ước mơ đến trường được trọn vẹn.

Đồng hành cùng học sinh cả nước

Hòa trong không khí rực rỡ của những ngày hè, trong của những ngày cuối cùng của năm học, Ocean Edu hân hạnh được đồng hành trong Lễ bế giảng năm học 2022-2023 tại hàng nghìn trường tiểu học, THCS và THPT trên khắp cả nước bằng những lẵng hoa tươi thắm và món quà tặng tri ân gửi đến các quý thầy giáo, cô giáo như một lời cảm ơn tới quý nhà trường, các đơn vị đối tác ngành giáo dục đã phối hợp cùng Ocean Edu trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, trong “Lễ tổng kết năm học 2022-2023”, Ocean Edu trao tặng các suất học bổng cho học viên xuất sắc cũng như hàng nghìn quà tặng học phẩm và học bổng trại hè “Make Your Summer Great” giúp cho học sinh trong trường có được sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp nghỉ hè và giúp các em trau dồi, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài, đồng thời mở rộng thêm kiến thức về nhiều lĩnh vực và nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Hơn 16 năm phụng sự và đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục Việt Nam, với đội ngũ hơn 2000 cán bộ giảng viên là người Việt Nam và người nước ngoài, Ocean Edu đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa vì sự nghiệp trồng người, vì tương lai của những mầm non nước Việt. Ocean Edu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đơn vị trường học, các đơn vị đối tác đã đồng hành, lời chúc mừng, lời tri ân vẹn tròn nhất.