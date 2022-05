TNR Grand Palace River Park hoàn thiện hạ tầng chuẩn cao cấp

(VTC News) -

Địa thế phú quý, vượng khí sinh tài lộc

Dự án TNR Grand Palace River Park cùng lúc sở hữu cả 3 ưu thế “nhất cận thị, nhị cận, giang, tam cận lộ”.

Phối cảnh khu đô thị TNR Grand Palace River Park.

Dự án sở hữu vị thế chiến lược gần tuyến cao tốc Tây Nam - Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 9.500 tỷ đồng sẽ được hoàn thiện trong năm 2023.

TNR Grand Palace River Park tọa lạc ở vị trí thuận lợi về giao thông: nằm ở trung điểm tuyến đường huyết mạch ven sông Uông trong trục phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Đồng bằng sông Hồng, tuyến đường mới được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt với tổng đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng cùng 10 làn đường nối cao tốc Hạ Long – Vân Đồn với Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên. Bên cạnh đó; kết nối trực tiếp với Quốc lộ 18 - tuyến giao thương trọng điểm đến Hải Dương - Hải Phòng.

Ngoài vị thế kế sông, cận thủy, dự án còn có yếu tố tựa sơn, với đỉnh thiêng Yên Tử, đệ nhất linh sơn của Việt Nam, ngọn núi mang tinh anh, phồn thịnh của người Việt.

Dấu ấn của cảnh quan và những tiện ích độc đáo

TNR Grand Palace River Park được định hướng trở thành khu đô thị kinh tế - thương mại - dịch vụ công nghệ cao hàng đầu tại Quảng Ninh, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư quốc tế trong giai đoạn thế giới bước vào trạng thái “bình thường mới”.

TNR Grand Palace River Park sẽ mang đến một môi trường sống lý tưởng, thuận ích cho chủ nhân tương lai.

Ý tưởng xây dựng khu đô thị “Sông xanh thịnh vượng - Đất vàng phồn vinh” thể hiện đúng giá trị của vùng đất Uông Bí, Quảng Ninh. Xuất phát từ ý tưởng xây dựng khu đô thị kiểu mẫu như nước Mỹ, TNR Grand Palace River Park được quy hoạch theo mô hình Bờ Đông - Bờ Tây.

Khu công viên ven sông được thiết kế ấn tượng.

Với ý tưởng xây dựng một thành phố - một khu đô thị lấy nước Mỹ là concept phát triển, TNR Grand Palace River Park xây dựng sản phẩm dựa vào yếu tố của Sông Uông – hoàn thiện mô hình Bờ Đông – Bờ Tây theo mô hình những khu kinh tế phát triển nhất của nước Mỹ.

Khu Đông sôi động lấy biểu tượng là thành phố New York với hai tiểu khu: Tiểu khu The Liberty và Tiểu khu The Opera, gồm 257 sản phẩm trên diện tích 15,07ha. Khu Tây thượng lưu lấy biểu tượng là thành phố Los Angeles với hai tiểu khu: tiểu khu The Elite và tiểu khu The Marina, gồm 281 sản phẩm trên diện tích 16,7ha.

Tổ hợp khách sạn và trung tâm thương mại Elite Mall trong lòng khu đô thị TNR Grand Palace River Park đẳng cấp thể hiện chất sống thượng lư của cư dân tương lai.

Dự án sở hữu chuỗi 55 tiện ích nội khu gồm đầy đủ trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, quảng trường, bãi đỗ xe lên đến gần 10ha. Các cư dân của TNR Grand Palace River Park sẽ được hưởng trọn một không gian sống đẳng cấp hoàn thiện, khép kín đẳng cấp bậc nhất Quảng Ninh.

Đặc biệt với hệ thống công viên cảnh quan - giao thông tiện ích công cộng chiếm đến 70% trên tổng diện tích 31,77ha của toàn dự án, TNR Grand Palace River Park khẳng định chất sống thượng lưu cho những vị chủ nhân tương lai.

TNR Grand Palace River Park đã hoàn thiện khu biệt thự 2 bên bờ Sông Uông.

Những dãy shophouse của TNR Grand Palace River Park đã hoàn thiện xây thô.

Hiện tại, khu đô thị 2 bên bờ sông Uông đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, những dãy shophouse trong lòng dự án đã hoàn thiện phần thô. TNR Grand Palace River Park được quản lý và phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển các khu đô thị thuận ích trên khắp Việt Nam, TNR Holdings chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường sống lý tưởng, thuận ích với nhiều giá trị tốt đẹp cho Quảng Ninh qua dự án bên sông Uông.