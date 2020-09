TNR Grand Palace Cao Bằng: 80% sản phẩm tiểu khu The Gallery đã có chủ sở hữu

Chỉ trong thời gian ngắn, 80% sản phẩm thuộc tiểu khu đầu tiên – The Gallery đã có chủ sở hữu ngay sau khi ra mắt.

Được săn đón từ trước khi giới thiệu dự án

Khu trung tâm TP Cao Bằng được bao quanh bởi các con sông

Cao Bằng là thành phố trẻ đang phát triển mạnh mẽ với nhiều đổi thay nhanh chóng, những năm gần đây, với hàng loạt chính sách về tăng cường đầu tư hạ tầng, mở rộng giao thông, đẩy mạnh các dịch vụ cho du lịch, thành phố Cao Bằng ngày càng lột xác.

Tuy nhiên, khác với những địa phương vùng đồng bằng thường có quỹ đất dồi dào, khu trung tâm thành phố Cao Bằng nằm ở nơi hợp lưu của 3 con sông (sông Bằng, sông Hiến và sông Củn) nên khả năng mở rộng bị hạn chế. Cùng với quá trình đô thị hóa, quỹ đất khu trung tâm thành phố Cao Bằng ngày càng khan hiếm và được nhiều nhà đầu tư, hộ kinh doanh săn lùng.

Chính vì thế, ngay từ trước khi ra mắt chính thức, dự án nhà phố thương mại TNR Grand Palace Cao Bằng đã được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Điều này lý giải vì sao 80% thương phẩm của The Gallery - tiểu khu ra mắt đầu tiên của TNR Grand Palace Cao Bằng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân sở hữu chỉ trong một thời gian ngắn chính thức ra mắt.

The Gallery tọa lạc trên khu đất triển lãm của thành phố Cao Bằng trước đây với những căn nhà phố 5 tầng nằm trên mặt tiền đường Hoàng Như và phố Đàm Quang Trung. Anh Trần Xuân Tiến, khách hàng tham gia sự kiện ra mắt tiểu khu The Gallery chia sẻ: “Tôi để dự án ở khu triển lãm cũ này từ lâu nên khi vừa có thông tin là tìm hiểu ngay. Sau khi xem các hình ảnh thiết kế, phối cảnh mặt bằng và biết được đơn vị phát triển dự án là đơn vị có uy tín, giàu kinh nghiệm tôi yên tâm lựa chọn”.

Nhiều khách hàng khác cũng chia sẻ ngoài việc đánh giá cao lợi thế vị trí độc tôn, thiết kế của dự án, họ còn cho rằng chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, chỉ cần thanh toán 20% giá trị là có thể sở hữu ngay một căn nhà phố, tiến độ các đợt thanh toán sau cũng được giãn cách theo tiến độ xây dựng, đây cũng là lý do để họ quyết định “xuống tiền”.

Tiếp tục ra mắt tiểu khu The Opera

Tiểu khu The Opera trang trọng, tinh tế với kiến trúc kiểu Pháp, góp phần thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị thành phố Cao Bằng.

Đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án - TNR Holdings Vietnam (thành viên của TNG Holdings Vietnam) cho biết tiếp nối những thành công của The Gallery, đơn vị này sẽ sớm ra mắt tiểu khu tiếp theo mang tên The Opera.

Các căn nhà phố The Opera sở hữu vị trí đắc địa không kém The Gallery khi tọa lạc tại giao lộ “vàng” với hai mặt tiền đường Hoàng Như và đường Nguyễn Du, cách Quảng trường tượng đài Bác Hồ chưa đầy 300m. Bên cạnh đó, The Opera còn mang đến lợi thế giao thương hiếm có khi cách khu phố đi bộ và chợ ẩm thực Kim Đồng chỉ trong vài phút di chuyển.

Nằm trong tổng thể kiến trúc hài hòa của toàn dự án TNR Grand Palace Cao Bằng, The Opera với phong cách thiết kế mang tinh hoa kiểu Pháp, biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và sự giàu có của gia chủ. Các căn shophouse của The Opera không chỉ mở ra không gian sống đẳng cấp cho những chủ nhân xứng tầm mà còn góp phần thay đổi bộ mặt kiến trúc và cảnh quan đô thị nơi đây.

Bên cạnh yếu tố vị trí đẹp, thiết kế đẳng cấp, TNR Grand Palace Cao Bằng còn chinh phục khách hàng bởi hành lang pháp lý đảm bảo, tiến độ dự án đúng với cam kết. Hiện các tiểu khu của dự án đều đã hoàn thiện sổ đỏ toàn khu và đang triển khai các hạng mục theo đúng thiết kế, quy hoạch.