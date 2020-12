Tlinh, Gonzo biểu diễn trong đêm nhạc mừng Giáng sinh

Chương trình âm nhạc mừng Giáng sinh - Hanoi Retro & Rap Xmas Party sẽ diễn ra từ 20h ngày 24/12 tới 0h ngày 25/12 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn Hà Nội.

Được thực hiện vào dịp Giáng sinh và trước thềm năm mới, chương trình là món quà tinh thần đặc biệt gửi công chúng và bạn bè quốc tế tại Việt Nam để mọi người tạm quên đi những âu lo, phiền muộn của năm 2020 đầy khó khăn, biến động, cùng hy vọng về năm mới 2021 tươi sáng hơn.

KV-convert-01.jpg

Tham gia chương trình, khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian của một bữa tiệc Giáng sinh đầy nghệ thuật, pha trộn giữa sự hoài niệm sâu lắng, những khoảnh khắc sống lại thời thanh xuân sôi nổi cho đến những giai điệu trẻ trung, hiện đại, bùng nổ cùng niềm vui mừng Giáng sinh và đón chờ năm mới đang cận kề.

Nói đến âm nhạc thập niên 70-80, không thể không nhắc đến những cái tên vang dội một thời như Abba, Modern Talking, Boney M., Wham... với những bản nhạc đình đám gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 6X, 7X, 8X như: Happy New Year, Last Christmas,River of Babylon, Gotta go home, You’re My Heart You’re My Soul, Gimme GimmeYour Loving, We wish you a Merry Christmas...

Giờ đây, những giai điệu huyền thoại đó sẽ lại được vang lên đầy gợi nhớ trong chương trình âm nhạc Giáng sinh Hanoi Retro & Rap Xmas Party qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam.

Tlinh sẽ biểu diễn trong đêm nhạc "Hanoi Retro & Rap Xmas Party".

Đặc biệt, những cái tên mới nổi của Rap Việt 2020 như Tlinh, Gonzo, Thành Draw cũng sẽ xuất hiện và mang đến loạt bài “hit” như Thích quá rồi nạ, Rap game, Rồng rắn lên mây,... Sự tham gia của DJ Trang Moon, Vũ đoàn Cannes cũng sẽ góp phần làm nên bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Bình cho hay, Hanoi Retro & Rap Xmas Party gồm 3 phần chính:Các ca khúc thập niên 70-80, Rap Việt và DJ Mashup, những tiết mục trình diễn 3D Mapping, ánh sáng.

"Với những sắc màu âm nhạc cổ điển và hiện đại, chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả ở những độ tuổi khác nhau. Chúng tôi muốn tạo ra không khí vui vẻ và lan tỏa năng lượng tích cực trong dịp Giáng sinh và năm mới".

Đến với đêm nhạc, ngoài việc được thưởng thức nghệ thuật, khán giả còn có thể chiêm ngưỡng cây thông cao 3m, tuyết nhân tạo và nhiều tiểu cảnh đậm chất Noel.