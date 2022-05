Tỉnh uỷ Đồng Nai sẽ giám sát khiếu nại của HTX Gò Me liên quan khu đất vàng

(VTC News) -

Ngày 20/5, liên quan đến đơn khiếu nại của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất Nông nghiệp (HTX) Gò Me, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã chuyển đơn khiếu nại của ông Phan Văn Thành đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để giải quyết theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận được đơn của ông Phan Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Gò Me có nội dung khiếu nại kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai về chấp hành quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất, xây dựng, sản xuất nông nghiệp của HTX Gò Me.

Một góc khu đất của HTX Gò Me.

Sau khi có kết quả giải quyết vụ việc, UBND tỉnh thông tin cho Thường trực Tỉnh ủy, đồng gửi cho Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi trong tháng 6/2022.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kết luận việc cấp 73 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ gia đình, cá nhân là vi phạm điều 50 Luật Ðất đai 2003 và điều 100 Luật Ðất đai 2013.

Diện tích đất do HTX Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Kết luận thanh tra cho rằng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất theo quy định nên không đủ điều kiện để xem xét. Vì vậy UBND TP Biên Hòa đã cấp 73 sổ hồng cho hộ gia đình, cá nhân là vi phạm Luật Đất đai.

UBND TP Biên Hòa cùng HTX Gò Me kiểm tra, rà soát hiện trạng, xử lý 73 sổ hồng đã cấp trái quy định; đánh giá lại nhu cầu sử dụng đất của HTX, nếu cần thiết thì xem xét thu hồi những phần đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Sở TN-MT tỉnh Ðồng Nai đang làm việc với các bên liên quan để xem xét lại việc sử dụng đất không đúng mục đích.

HTX Gò Me cũng có văn bản giải trình về kết luận thanh tra và kiến nghị các sở, ngành, TP Biên Hòa, UBND tỉnh làm rõ từng nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất xuyên suốt của HTX trong 38 năm qua, để từ đó HTX sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất cho đúng quy định.

HTX Gò Me cho rằng kết luận thanh tra nêu HTX không quản lý, kiểm tra sử dụng đất giao khoán cho các hộ gia đình xã viên là chưa thỏa đáng. Vì nếu không quản lý, kiểm tra HTX sẽ không thống kê được tổng diện tích đã bàn giao cho 17 dự án là hơn 50ha.

Về hồ sơ nguồn gốc đất, theo HTX Gò Me, năm 1978, Ban Nông hội và Ban Nông nghiệp của phường Thống Nhất đã vận động bà con nông dân tự nguyện làm đơn xin tham gia và kê khai diện tích đất đưa vào làm ăn tập thể tại Tập đoàn sản xuất 18, 19, 20 (sau sáp nhập là HTX Gò Me). Hồ sơ nông dân đưa đất vào tập đoàn do UBND phường Thống Nhất lưu trữ, HTX không quản lý.

Do đó, kết luận thanh tra cho rằng HTX Gò Me không có giấy tờ chứng minh việc đưa đất vào của từng xã viên là chưa thỏa đáng vì UBND phường Thống Nhất tiếp nhận người dân đưa đất vào làm ăn tập thể và không giao cho HTX quản lý hồ sơ liên quan đến đất đai khi thành lập HTX.

Cũng theo HTX Gò Me, trong quá trình hoạt động, 80ha đất do HTX Gò Me quản lý đã được giao khoán cho các xã viên và Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án nên HTX chỉ còn trực tiếp quản lý, sử dụng 5,9ha.

Về một số trường hợp xây dựng trái phép trên đất giao khoán, HTX Gò Me đề xuất UBND phường Thống Nhất xử lý theo quy định.