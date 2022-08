Tình tiết mới vụ ám sát con gái triết gia Nga

(VTC News) -

"Trong quá trình điều tra vụ sát hại Darya Dugina, chúng tôi phát hiện thêm một thành viên cùng nhóm khủng bố với nghi phạm Natalya Vovk. Công dân này mang quốc tịch Ukraine, có tên Bogdan Petrovich Tsyganenko, sinh năm 1978, nhập cảnh Nga qua đường Estonia ngày 30/7 và xuất cảnh một ngày trước vụ đánh bom xe", Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết trong thông cáo công bố cách đây ít giờ.

FSB cũng công bố hình ảnh và video cho thấy Tsiganenko cung cấp cho Vovk giấy tờ và biển số ô tô giả dựa trên danh tính của một công dân Kazakhstan tên Yulia Zaiko. Trong các bằng chứng mà FSB cung cấp có hình ảnh Vovk bám theo nữ nhà báo Darya Dugina tại một bãi đậu xe ở lễ hội mà cô tham dự trong ngày vụ đánh bom xảy ra.

Darya Dugina. (Ảnh: Sputnik)

Darya Dugina, 30 tuổi, con gái của triết gia kiêm nhà bình luận chính trị Aleksandr Dugin, thiệt mạng hôm 20/8 sau khi chiếc ô tô do cô điều khiển phát nổ trên đường cao tốc cách trung tâm Moskva khoảng 30 km.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Dugina đang trên đường trở về nhà sau khi dự sự kiện thuyết giảng của cha mình.

Theo thông báo hôm 22/8 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine đứng sau vụ ám sát trên: "Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ ám sát được lên kế hoạch và thực hiện bởi các mật vụ thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine. Nghi phạm được xác định là Natalya Pavlovna Vovk, một công dân Ukraine sinh năm 1979, nhập cảnh vào Nga từ ngày 23/7/2022”.

Nữ nghi phạm được cho là đã thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà nơi gia đinh ông Dugin sinh sống ở Moskva để thu thập thông tin về sinh hoạt hàng ngày của mục tiêu. Vovk nhập cảnh vào Nga cùng con gái (12 tuổi) từ vùng Donetsk. Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, Vovk đã lập tức rời khỏi Nga qua vùng Pskov đến Estonia.

Cũng theo FSB, vụ ám sát trên nhằm vào triết gia người Nga Alexander Dugin, tuy nhiên Daria lại là người thiệt mạng khi cô đi chiếc SUV bị gài bom. Ông Dugin đi trên một chiếc xe khác.