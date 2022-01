Tịnh thất Bồng Lai bị lập biên bản vì xây dựng trái phép

(VTC News) -

Chiều 10/1, thông tin từ UBND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, UBND huyện rà soát toàn bộ những hạng mục công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) - nơi được gọi là Tịnh thất Bồng Lai.

Sau khi rà soát, UBND huyện đã lập biên bản sai phạm và đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế.

Công trình Tịnh Thất Bồng Lai đang xây dựng dang dở.

Khu đất của bà Cao Thị Cúc đang được xây dựng 1 khu nhà với kết cấu nhiều tầng. Tuy nhiên, việc xây dựng này là sai phép bởi xây dựng trên đất nông nghiệp và chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện đã tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công. Hiện vi phạm này cũng đang được rà soát để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại công trình đang xây dựng dở dang của Tịnh thất Bồng Lai, nhóm công nhân đang thực hiện tự tháo dỡ công trình này.

Công trình đang được tháo dỡ.

Như VTC News đưa tin, ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng ở Tịnh thất Bồng Lai để xử lý theo quy định.