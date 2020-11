Có thể phải nắn sông để tìm những nguời mất tích ở Rào Trăng 3

Sau một ngày tạm ngừng tìm kiếm vì mưa lớn, ngày 2/11, tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các công nhân vẫn mất tích tại Rào Trăng 3.

Ngay từ sáng sớm các lực lượng nhanh chóng cơ động vào hiện trường để tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm. Chướng ngại vật ảnh hưởng lớn nhất đến công tác tìm kiếm lượng bùn đất do mưa tạo nên quá dày do đó máy xúc cũng như chó nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, độ cao quá lớn khiến các lực lượng phải đào bới tìm người mất tích theo kiểu bậc thang để đảm bảo an toàn cho các lực lượng trong quá trình tìm kiếm.

Sở Chỉ huy tiền phương tính sử dụng phương án nắn dòng sông Rào Trăng để tìm người mất tích dưới lòng suối.

Được biết, sáng 2/11 các lực lượng tiếp tục chia ra 2 tốp để tìm kiếm dọc bên bờ suối và khu vực dưới chân núi. Mọi công tác tìm kiếm đang được các lực lượng thực hiện một cách khẩn trương nhất, tận dụng thời tiết nắng ráo chạy đua với thời gian trước khi bão số 10 có thể đổ bộ trong những ngày tới.

Dự tính trong ngày 2/11, các khu vực còn lại sẽ được đào bới và nếu vẫn không tìm thấy các nạn nhân Sở chỉ huy tiền phương sẽ chuyển sang giai đoạn 2 chuyển sang tìm kiếm các tuyến bên cạnh. Trong trường hợp vẫn không tìm thấy sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn 3 là phải nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối nếu mực nước dòng chảy duy trì độ sâu dưới 40cm có thể thi công được.

Trước đó, ngày 31/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi xét nghiệm AND, danh tính 3 thi thể mới được các lực lượng cứu hộ tìm thấy ở khu vực sạt lở kinh hoàng ở thuỷ điện Rào Trăng 3 rạng sáng 12/10 được xác định.

Đó là các nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế), Nguyễn Bá Tuyến (SN 1989, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trương Đình Nội (SN 1986, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng chó nghiệp vụ vẫn đang làm việc không ngừng ở thuỷ điện Rào Trăng 3 để tìm người mất tích.

Trước đó, 2 nạn nhân được xác định danh tính và bàn giao gia đình lo hậu sự là anh Trần Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Đặng Hữu Phong (SN 1994, trú Xuân Hòa, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị).

Cả 5 nạn nhân nói trên nằm trong số 17 công nhân gặp nạn trong sự cố sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 12 người mất tích trong sự cố sạt lở nêu trên.

Vào ngày 30/10, để chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình, đích thân ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn thân nhân của những người còn mất tích vào hiện trường sự việc.

Tại đây, ông Phan Ngọc Thọ gặp gỡ, chia sẻ với các gia đình có nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 và cho biết, hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang huy động tối đa các lực lượng, phương tiện hiện đại, tập trung tất cả những giải pháp cần thiết để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn mất tích. Cùng với việc huy động tổng lực lực lượng cứu nạn, cứu hộ, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình bị nạn 20 triệu đồng.

"Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi rất nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có con tôi. Nếu không trực tiếp vào hiện trường thì tôi không nghĩ rằng hiện trường tìm kiếm lại khó khăn, hiểm trở và công tác cứu nạn lại gian nan, vất vả đến thế. Nguyện vọng của chúng của chúng tôi là sớm tìm được thi thể người thân để đưa về quê an táng”, ông Ngô Viết Cường, thân nhân một nạn nhân mất tích nghẹn ngào cho biết.

Video: Đưa chó nghiệp vụ trở lại Rào Trăng 3 tìm kiếm công nhân mất tích