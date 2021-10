Tình hình tiêm vaccine cho trẻ em tại các nước trên thế giới

Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 gia tăng, Mỹ quyết định tiêm vaccine cho trẻ 12-15 tuổi, bắt đầu từ giữa tháng 5. Đến tháng 9, khoảng 40% trẻ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Trong tuần đầu, tốc độ tiến hành khá nhanh với khoảng 600.000 em được tiêm. Tuy nhiên, việc tiêm chủng bị hạn chế vào những tuần sau đó do một số trường hợp gặp vấn đề về tim sau tiêm như bệnh viêm cơ tim. Riêng tại bang Tennessee, kế hoạch tiêm vaccine đã phải tạm ngừng do một số nhà lập pháp phản đối mạnh mẽ, theo The Guardian. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh vẫn tiếp tục khuyến cáo các gia đình cho trẻ tiêm vaccine sớm để đảm bảo an toàn khi đến trường. (Ảnh: USA Today)