Tính cách thật của 5 sao Kpop qua tiết lộ của bạn bè, người quen

Ở ngoài đời thực, khi không có sự "giám sát" của camera, các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc có đáng yêu, hoàn hảo như khi đứng trên sân khấu hay dự sự kiện? Lời kể của những người từng tiếp xúc, làm việc hay tình cờ có quan hệ "dây mơ rễ má" với họ sẽ phần nào cho thấy chân dung nghệ sĩ phía sau máy quay.

Jin (BTS)

Kim Seok-jin được biết đến với nghệ danh Jin. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, đồng thời là thành viên lớn tuổi nhất nhóm nhạc thần tượng BTS.

Jin (BTS) sở hữu ngoại hình soái ca, hút hồn các fan nữ trong và ngoài nước.

Chia sẻ về tính cách của Jin khi không đứng trước máy quay, ca sĩ Solbin, đồng nghiệp của anh, cho biết, họ trở nên thân thiết khi tham gia chương trình thực tế The Law of Jungle. Jin chính là người thăm dò ý kiến các thành viên của chương trình về việc tạo group chat và tạo không khí cởi mở, kết nối họ với nhau. Anh luôn trả lời các tin nhắn mặc dù rất bận rộn.

“Chưa có lần nào cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Khi đó tôi đã nghĩ, cậu ấy thật nhiệt tình, tỉ mỉ và đó cũng là lý do tại sao cậu ấy luôn làm tốt”, Solbin cho biết.

Jisoo (Blackpink)

Jisoo cá tính, hay cười và cũng luôn là người tạo không khí vui vẻ trong nhóm Blackpink. Ngoài giọng hát tuyệt vời, cô còn có thể chơi trống và guitar. Trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc Blackpink, Jisoo là người mẫu, diễn viên, xuất hiện trong các quảng cáo của nhiều nhãn hàng.

Jisoo là ca sĩ quen thuộc gắn liền với tên nhóm nhạc thần tượng Blackpink.

Tiết lộ về tính cách của Jisoo, một bạn học cũ chia sẻ, thời điểm mới vào cấp 2, người phụ nữ này không quen nhiều bạn cùng lớp, nhưng có quen cô bạn lớp bên cạnh, đó chính là Jisoo. Khi hai người có tiết học chung, Jisoo bắt chuyện với cô ấy trước. Trước đó, Jisoo từng nghe lời dèm pha về cô nhưng không để tâm.

Một bạn học khác chia sẻ: “Tôi học cùng lớp và không quá thân với Jisoo nhưng luôn thấy ở cô ấy vẻ hoạt bát, tử tế và xinh đẹp. Jisoo ngủ gật rất nhiều trong giờ học. Tôi nhiều lần thấy cô ấy chảy nước dãi khi ngủ. Cô ấy rất tốt bụng và hòa đồng với mọi người, kể cả những đứa trẻ xấu tính đến đứa mọt sách. Quan hệ bạn bè của cô ấy rất rộng. Jisoo có nhân cách tươi sáng, hình ảnh của cô ấy giống như cô gái trong phim 'You are the Apple of My Eye' nhưng thực tế thì cô ấy cười rất nhiều và thậm chí còn cười kiểu heh heh heh”.

Bi Rain

Bi Rain là ca sĩ tài năng, phá đảo thị trường âm nhạc trong nước và quốc tế với nhiều album nổi tiếng như Bad Guy, How to Avoid The Sun, It's raining… Anh còn là diễn viên sáng giá, luôn được khen ngợi bởi lối sống giản dị, hòa đồng và yêu thương gia đình.

Bi Rain được rất nhiều người yêu quý bởi tài năng và con người của anh.

Người quản lý cũ của Bi Rain từng kể trên mạng xã hội: “Khi tôi làm việc với Huyng-nim (Bi Rain), anh ấy nói: 'Nhiệm vụ của cậu không phải là ngăn cản người hâm mộ đến với tôi mà là đảm bảo rằng, tôi và người hâm mộ của tôi có thể nói chuyện với nhau một cách an toàn và suôn sẻ'. Bi Rain không chỉ sở hữu khuôn mặt, chiều cao, vóc dáng, khả năng ca hát, khả năng vũ đạo mà cả sự chân thành. Chính tài năng, tính cách và nhân phẩm tốt đã tạo nên hình ảnh con người Bi Rain hoàn hảo về mọi mặt".

IU

IU được biết đến với các biệt danh “em gái quốc dân”,”nữ hoàng nhạc số”. Không chỉ có vẻ ngoài thuần khiết, ngây thơ, tươi sáng, cô còn sở hữu các ca khúc thống lĩnh bảng xếp hạng Hàn Quốc.

Vẻ ngoài ngây thơ, thuần khiết của IU luôn thu hút thiện cảm của khán giả.

Kim Seung Ho, tay trống của IU, người khá thân thiết với cô, cho biết, IU thường bị hiểu lầm do tính cách trầm lặng của mình: “Cô ấy thường bị hiểu lầm do tính cách nhút nhát và ít nói, nhưng khi bạn hiểu cô ấy nhiều hơn, bạn sẽ thấy IU thực sự là người thật thà và chân thành.”

Kim cũng dành lời khen cho âm nhạc của IU: “Suy nghĩ của IU về âm nhạc rất sâu sắc và sự hiểu biết tổng thể về âm nhạc của cô ấy cũng rất nổi bật.”

Bomi (Apink)

Yoon Bomi là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng, thành viên của nhóm nhạc nữ Apink. Không chỉ hát hay, diễn xuất tốt, Yoon Bomi còn là MC của Weekly Idol.

Bomi đa tài, có ngoại hình xinh đẹp nổi tiếng ở xứ sở kim chi.

Một cư dân mạng kể, hồi cấp hai, em họ của người này - một cô bé có sức khỏe không tốt, lại nhút nhát nên gặp khó khăn trong việc kết bạn, bị bắt nạt rất nhiều lần - học cùng trường cấp 2 với Bomi. Bomi luôn đối xử tốt với cô bé, ăn trưa cùng và can đảm bảo vệ cô bé khỏi những kẻ bắt nạt.