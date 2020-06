Sức khỏe các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Phú Thọ giờ ra sao?

Chiều 25/6, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết vẫn đang nỗ lực cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ người đàn ông truy sát vợ, bố vợ và em vợ rồi treo cổ tự tử ở Đoan Hùng, Phú Thọ diễn ra vào tối qua 24/6.

Trong 3 nạn nhân, có ông Trần Văn C. (bố vợ hung thủ) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp, tiếp xúc chậm, da xanh, đặc biệt có vết thương nặng thấu bụng, hai bên cánh tay bị đâm và chém sâu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

“Bệnh nhân đã phải truyền gần 20 đơn vị máu và các chế phẩm từ máu. Trong đó có những đơn vị máu của chính những người thân trong gia đình người bệnh. Mặc dù đã trải qua những giây phút cực kỳ hiểm nghèo, có lúc người bệnh ngừng tim trên bàn mổ nhưng sau nhiều giờ cấp cứu, cuối cùng thần may mắn cũng đã mỉm cười. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”, đại diện bệnh viện cho biết.

Ông Trần Văn C. (bố vợ hung thủ) vẫn đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. (Ảnh: BVCC).

Tới đầu giờ chiều nay, bệnh nhân đã có những đáp ứng đầu tiên, mạch huyết áp dần ổn định. Hiện tại, người bệnh đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Ngoài ông C. còn có chị Trần Thị L., (em vợ của hung thủ) cũng phải nhập viện. Nhưng rất may mắn, do chỉ bị các vết chém ở phần mềm nên sau khi được bệnh viện xử lý vết thương đã được cho ra viện.

Khoảng 21h tối 25/6, trên địa bàn xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương cho biết, trong quá trình xảy ra mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Văn H., (39 tuổi) và vợ là chị Trần Thị H., (37 tuổi), ông H. đã ra tay sát hại cả gia đình nhà vợ bao gồm bố vợ, em vợ và vợ. Sau khi gây án, ông H. cũng treo cổ tự tử.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.