Sự việc bác sĩ ở Bệnh viện EMCAS dùng chứng chỉ hành nghề giả giờ ra sao?

Liên quan đến sự việc bác sĩ Đinh Viết Hưng sử dụng chứng chỉ hành nghề giả để thực hiện phẫu thuật nâng ngực khiến một người chết, hút mỡ bụng cho một phụ nữ đang mang thai ở Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS, bác sĩ Lê Quang Ánh (Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) cho biết, đến nay chưa nhận được thêm sự yêu cầu phối hợp nào về việc xử lý ông Hưng.

"Giấy hành nghề đó là giả, mã số, chữ ký và con dấu đều giả, không phải do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp. Tuy nhiên bác sĩ Hưng sử dụng giấy giả mạo, hành nghề ở Bệnh viện EMCAS gây ra tai biến chết người xảy ra tại TP.HCM. Vì vậy, sự việc này sẽ do Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và Công an TP.HCM giải quyết.

Khi nào TP.HCM yêu cầu chúng tôi sẽ có phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên từ đó đến nay chúng tôi chưa nhận được thêm sự yêu cầu phối hợp nào từ phía TP.HCM", bác sĩ Ánh cho biết.

Bác sĩ Đinh Viết Hưng dùng giấy phép hành nghề giả hoạt động ở một số bệnh viện thẩm mỹ lớn tại TP.HCM.

Bác sĩ Đinh Viết Hưng (49 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật đặt túi ngực cho bệnh nhân T. (sinh năm 1986) vào ngày 17/10/2019. Tuy nhiên, chỉ sau 5 giờ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân bất ngờ diễn tiến xấu, sùi bọt mép, lơ mơ... Sau đó, bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Bác sĩ Đinh Viết Hưng cũng là người hút mỡ bụng cho khách hàng Đ.T.N.A. đang mang thai (ngụ Hà Nội) vào tháng 9/2019.

Cả 2 ca phẫu thuật này đều được bác sĩ Đinh Viết Hưng thực hiện tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (quận 10, TP.HCM).

Sau khi xác định bác sĩ Đinh Viết Hưng có dấu hiệu làm giả quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tạm giữ chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Đinh Viết Hưng và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an điều tra, làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, đến nay hơn 6 tháng trôi qua, thông tin về hành vi sử dụng giấy tờ giả để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trái phép dẫn đến hậu quả chết người của bác sĩ Hưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

