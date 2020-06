Phi công người Anh mỉm cười, mấp máy môi với y bác sĩ

Chiều 2/6, theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân nam phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã mỉm cười, có thêm nhiều dấu hiệu tích cực.

Ngày 29/5, nam phi công đã có thể tiếp nhận thìa dinh dưỡng do bác sĩ đút, ngón tay đã có thể động đậy. Bệnh nhân có thể mấp máy môi, nhấp nháy mắt và rơi nước mắt trước lời hỏi thăm, động viên của đội ngũ y bác sĩ khi nằm trên giường bệnh.

Nam phi công tiên lượng còn nặng dù đã giảm được các thông số ECMO do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt yếu các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Đánh giá sơ bộ về thần kinh cho thấy bệnh nhân tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng, chi trên 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải hoạt động nhưng còn yếu. Bệnh nhân có hội chứng cai thuốc an thần và fentanyl nên hơi bứt rứt và thở nhanh.

Về phổi, oxy bệnh nhân cải thiện thêm, thông khí phổi Vt tăng và ổn định hơn so với các ngày trước, tuy nhiên, vẫn chưa đạt mức có thể cai ECMO do cơ hô hấp còn yếu và còn thở nhanh.

Bệnh nhân số 91- nam phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Để duy trì oxy máu SpO2 90-95% và PaCO2 bình thường, lưu lượng máu ECMO hiện là 3,7 lít/phút, đang giảm dần số lít oxy vào máy ECMO còn 1,5 lít/phút và nồng độ oxy (FiO2) vào máy ECMO còn 50%.

Về chức năng thận, bệnh nhân đã ngưng lọc máu từ ngày 27/5, có cho furosemide để duy trì lượng nước tiểu, chức năng thận đã hồi phục, BUN, creatinin máu không tăng 3 ngày nay.

Tình trạng chướng bụng giảm, có nhu động lại nên bệnh nhân 91 đã bắt đầu uống nước đường (chướng bụng có thể do hội chứng cai thuốc an thần và fentanyl hoặc do bactrim liều cao).

Tính đến nay, BN91 đã trải qua 76 ngày điều trị, trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22/5 đến nay.

Trong quá trình điều trị, tới sáng 6/4, do tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh nhân được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo). Bệnh nhân có yếu tố béo phì, bị phản ứng miễn dịch dữ dội, rối loạn đông máu nặng, các bác sĩ đã phải đặt mua thuốc từ nước ngoài về điều trị cho bệnh nhân này. Bệnh nhân cũng có chỉ định ghép phổi. Đây là bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch duy nhất hiện nay ở Việt Nam.

Hiện song song với việc điều trị tích cực nội khoa, nhiễm trùng phổi, từng bước cai ECMO cho bệnh nhân, các Bệnh viện Chợ Rẫy và Việt Đức tiếp tục theo dõi người bệnh, Trung tâm điều phối Quốc gia về hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người nỗ lực tìm kiếm nguồn tạng phù hợp để ghép cho bệnh nhân khi đủ điều kiện.

Nam bệnh nhân người Anh đã có nhiều thời điểm thập tử nhất sinh khi phổi gần như đông đặc, từ 10% phổi hoạt động nay đã tăng lên 40%. Kết quả đạt được đến nay được xem là một kỳ tích.