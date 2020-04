Nhân viên Trường Sinh dương tính sau khi ra viện 3 ngày: Sở Y tế Hà Nam nói gì?

Liên quan tới vụ việc bệnh nhân số 188 dương tính trở lại với virus corona sau khi xuất viện 3 ngày, chiều 19/4, PGS. TS Lê Quang Minh – Giám đốc Sở Y tế Hà Nam đã có thông tin về vấn đề này.

Ông Minh cho biết, trước khi sự việc xảy ra, bệnh nhân hoàn toàn đủ tiêu chuẩn được công bố khỏi bệnh. Bởi bệnh nhân đã ở bệnh viện 18 ngày, cũng không có triệu chứng gì đặc biệt.

Trong tiêu chuẩn quy định cũng quy định rõ là người bệnh có 3 ngày hết sốt trở lên, không có rối loạn chức năng gì đặc biệt, xét nghiệm 2 lần trở lên (cách nhau 24h) âm tính với virus corona bằng phương pháp PCR là đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

"Hơn nữa, tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân này cũng đều tuân thủ đúng quy trình khám, chữa bệnh của Bộ Y tế”, ông Minh nói.

Bệnh nhân 188 được công bố khỏi bệnh trước đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Theo ông Minh, tất cả các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này từ khi nhập viện cho đến khi đủ điều kiện xuất viện đều được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, kể cả 2 lần âm tính gần đây nhất.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cũng cho biết thêm, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sở cũng đã trao đổi với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nơi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho bệnh nhân.

Đại diện Viện cũng khẳng định, do đây là virus mới, nên hiện nay cả trong nước và quốc tế đều có nhiều ý kiến (chưa được khẳng định) khi cho rằng do bệnh nhân bị lây nhiễm lại hay do chủng mới của virus, thậm chí còn có lời đồn là virus còn sót lại… nhưng tất cả đều không được chứng minh.

"Tuy đây không phải là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam nhưng vụ việc cũng khá phức tạp. Bởi vậy, quan điểm của chúng tôi là tất cả công đoạn rà soát, kiểm tra các quy trình đều phải thận trọng và phải xem xét thật kĩ lưỡng. Để từ đó, chúng ta có thể đưa ra những kinh nghiệm xử lý về sau nếu gặp tình huống tương tự”, ông Minh nhấn mạnh.

Bệnh nhân số 188, nữ giới (trú ở thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ). Người này là nhân viên Công ty Trường Sinh, làm việc tại nhà ăn bệnh viện Bạch Mai, nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngày 28/3.

Ngày 14/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 2) được xuất viện và đưa về gia đình tiếp tục cách ly. Đến sáng 17/4, bệnh nhân có biểu hiện ho khan từng cơn, thân nhiệt đo được 36,8 độ, hơi tức ngực, không chảy nước mũi…

Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm và kết quả cho dương tính với virus corona. Bệnh nhân đã được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để kiểm tra và điều trị theo quy định.

Được biết, sau khi khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần (F1), cơ quan y tế xác định có 2 trường hợp là chồng và con gái của bệnh nhân. Cả 2 đã được đưa tới cách ly tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Thất). Số trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) là 12 người, đang được tổ chức cách ly tại gia đình.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn 3 lần gia đình bệnh nhân và hộ xung quanh. UBND xã Mỹ Lương cũng chỉ đạo triển khai các biện pháp khoanh vùng, chủ động phương án cách ly khu vực. Tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

