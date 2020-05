Một năm sau ca sinh ngồi kỳ diệu, mẹ con bé Bình An hiện thế nào?

Hôm nay 29/5 tại Bệnh viện K, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” (Bộ Y tế) tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe cho mẹ con chị Liên - sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối nhưng quyết tâm sinh con vào năm 2019.

Theo Phó Chủ tịch nước, chuyện về chị Liên và bé Bình An là câu chuyện cổ tích giữa đời thường tại Bệnh viện K. Đây cũng là điển hình, tiêu biểu cho sự thành công trong điều trị ung thư tại Việt Nam.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày chị Liên chấp nhận bỏ qua mạng sống, quyết tâm sinh con, giờ sức khỏe chị Liên có nhiều tiến triển.

Chị nặng 54 kg, thể trạng ổn định, hàng ngày vẫn chăm con và làm việc nhà. Còn cậu bé Bình An nhỏ nhắn ngày nào nặng chỉ 1,5 kg nay phát triển, khỏe mạnh hơn, nặng tới 9kg. Em vừa đón sinh nhật đầu tiên 1 tuần trước.

Chị Liên chia sẻ, mỗi tháng, chị đến Bệnh viện K tái khám và truyền hóa chất một lần. Tới thời điểm hiện tại, chị truyền được 15 đợt.

Mẹ con chị Liên và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Thông tin về trường hợp của chị Liên, BS Lê Thanh Đức – Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K cho biết, sau khi sinh, chị Liên được hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng.

Đến nay, sau một thời gian dài điều trị, chị Liên không còn tế bào ung thư nữa, nhưng vẫn chưa khẳng định chắc chắn tế bào ung thư có di căn tiếp hay không. Do vậy, chị vẫn phải tái khám và duy trì điều trị thuốc.

Nhớ về tình trạng của chị Liên ngày đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, do bị ung thư vú giai đoạn cuối, khối u đã di căn phổi nên chị Liên không thể nằm mà phải ngồi sinh. Nhờ sự phối hợp của 2 bệnh viện K và Phụ sản Trung ương, cùng với nỗ lực của bản thân chị Liên, ca sinh ngồi được thực hiện thành công, đón chào sự ra đời của bé Bình An.

“Đây được xem như là một ca kinh điển, phép màu của y khoa Việt”, ông Thuấn nói. Chị Nguyễn Thị Liên phát hiện bị ung thư vú vào tháng 3/2019 khi đang mang thai ở tuần thứ 8. Mặc dù được các bác sĩ tư vấn về các rủi ro, nhưng chị vẫn quyết tâm sinh con.

Chị chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để làm điều đó. Do ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư vú, khối u di căn sang nhiều cơ quan nên chị không thể nằm thở, cả ngày phải ngồi 24/24h, ngủ vỏn vẹn 2 tiếng. Khi thai nhi ở tuần thứ 31, sức khỏe của chị có dấu hiệu xấu đi, khó đoán.

Các bác sĩ quyết định mổ bắt thai ở tư thế ngồi cho chị để đảm bảo mạng sống cho cả mẹ và con. Chiều 22/5/2019, ca mổ lịch sử diễn ra, khi tiếng khóc của bé Đỗ Bình An cất lên cũng là thời điểm mẹ và con phải chia xa.

Sinh non, thể trạng yếu, lại nặng vỏn vẹn có 1,5kg nên Bình An được chuyển sang chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Còn chị Liên ở lại Bệnh viện K điều trị căn bệnh ung thư quái ác. Quá trình điều trị dù gặp nhiều đau đớn, có lúc tưởng chừng không thể qua khỏi, nhưng chị Liên vẫn chưa khi nào nhớ con.

Do thể trạng chưa cho phép, chị chỉ được nhìn Bình An qua chiếc màn hình điện thoại. Chị mong một ngày mình khỏe lại để sang thăm con, gia đình được đoàn tụ. 8h ngày 13/6/2019, món quà bất ngờ được trao tới chị Liên. Bệnh viện K phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức một buổi gặp mặt cho 2 mẹ con chị Liên và bé Bình An.

Ôm con vào lòng, chị Liên vỡ òa trong hạnh phúc. Đúng 55 ngày sau ca sinh mổ, mẹ con chị Liên và bé Bình An cùng được xuất viện về nhà trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Khoảnh khắc này cũng khép lại cuộc hành trình dài đầy vất vả của cả 2 mẹ con nhằm đổi lấy sự sống.