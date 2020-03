Đà Nẵng đề nghị được công bố mẫu bệnh phẩm Covid-19 có kết quả dương tính

Ngày 11/3, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi gửi Bộ Y tế xin phép được công bố khẳng định mẫu bệnh phẩm Covid-19 có kết quả dương tính do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố xét nghiệm.

Theo đó, từ ngày 6/3 đến 9/3, CDC Đà Nẵng đã thực hiện tổng cộng 139 mẫu bệnh phẩm Covid-19, trong đó có 136 mẫu có kết quả âm tính, 3 mẫu có kết quả dương tính (Đà Nẵng 2, Quảng Nam 1).

Các kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính được chuyển đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định, trùng khớp với kết quả xét nghiệm của CDC Đà Nẵng.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Nhằm chủ động triển khai các biện pháp cách ly, can thiệp y tế kịp thời kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế cho phép CDC Đà Nẵng được công bố khẳng định những mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-Covi-2 do CDC Đà Nẵng xét nghiệm”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký nêu.

Trước đó, ngày 6/3, Bộ Y tế ban hành quyết định cho phép CDC Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

Tuy nhiên, khi phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ Covid-19, CDC Đà Nẵng cần chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định.

