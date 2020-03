Chỉ còn 2/10 bệnh nhân mắc Covid- 19 điều trị tại Hà Nội còn sốt

28 ca mắc Covid-19 lần này đang được điều trị tại một số bệnh viện trên cả nước. Trong đó, có 10 bệnh nhân (6 bệnh nhân nước ngoài, 4 bệnh nhân Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này đang được quan tâm đặc biệt.

Theo BS Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tính đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của 10 bệnh nhân mắc Covid-19 đã ổn định, 2 trường hợp còn sốt và có dấu hiệu xâm lấn ở phổi, không có trường hợp nào phải thở máy. Trong đó, 6 bệnh nhân người nước ngoài trước đó đã được chuyển từ Lào Cai, Quảng Ninh về để điều trị.

Khu điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Giải thích lý do vì sao những ca bệnh mới lần này lại có dấu hiệu nặng hơn so với những trường hợp đã ra viện tại đây, các bác sĩ cho biết nguyên nhân là do có nhiều bệnh nhân cao tuổi kèm theo bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp...Vì vậy dẫn đến tổn thương phổi hai bên. Để có thể xác định được có sự biến đổi gen của virus SARS- COV-2 tại Việt Nam như Italy hay không còn phải chờ vào kết quả giải trình tự gien trong những ngày tới.

Một bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Với những trường hợp nghi nhiễm diện F1,F2 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi có kết quả âm tính lần 1 sẽ được chuyển về khu cách ly riêng. Các bác sỹ sẽ tiếp tục xét nghiệm theo quy trình: 3,7,10 ngày. Nếu ai có biểu hiện ho, sốt sẽ được tiến hành xét nghiệm ngay để xác định có mắc Covid-19 hay không.

Video: Cách ly, khử trùng nơi cư trú của bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19