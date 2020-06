CDC Hà Nội có người phụ trách mới sau khi giám đốc cũ bị khởi tố

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội giữ chức Phó giám đốc Phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Trương Quang Việt hứa sẽ phát huy những thành tích CDC Hà Nội, tiếp tục vượt qua khó khăn, đoàn kết, đồng lòng cùng Ban lãnh đạo và cán bộ viên chức, người lao động, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Ông Trương Quang Việt (áo trắng). (Ảnh: CDC Hà Nội)

Giám đốc cũ của CDC Hà Nội là ông Nguyễn Nhật Cảm trước đó bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19. Khi đó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền giao PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở phụ trách CDC Hà Nội.

Ngày 23/4, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm trong việc chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm COVID-19. Các bị can này có hành vi móc ngoặc, thổi giá thiết bị vật tư y tế.

Từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội mua sắm một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng và CDC Hà Nội đã mua với giá 7 tỉ đồng, gấp 3 lần giá nhập.