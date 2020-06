Bệnh viện Trung ương Huế khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí cho trẻ em Nghệ An

Bệnh viện Trung ương Huế vừa có công văn gửi ngành y tế Nghệ An về tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em nghi ngờ bị bệnh tim bẩm sinh, và các bệnh tim mắc phải ở người lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian khám diễn ra ngày 6/6/2020 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh; ngày 7/6/2020 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

(Ảnh minh họa)

Trong đợt khám lần này, khi phát hiện các bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch và có chỉ định phải phẫu thuật, nếu bệnh nhân có nguyện vọng phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế thì sẽ được tư vấn và phẫu thuật sớm.

Đối với bệnh nhân dưới 18 tuổi và có giấy chuyển viện vào Bệnh viện Trung ương Huế thì sẽ được các tổ chức tài trợ mổ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật sau khi trừ khoản bảo hiểm y tế chi trả.

Trường hợp bệnh nhân trên 18 tuổi và dưới 40 tuổi có bảo hiểm hộ nghèo, có giấy chuyển viện vào bệnh viện Trung ương Huế thì sẽ được hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật.

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch do các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện với mục đích phát hiện sớm các bệnh liên quan đến tim mạch cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí là chương trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với những trẻ em kém may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh, giúp sớm phát hiện được bệnh, từ đó được điều trị, phẫu thuật kịp thời mang lại cho các em một trái tim khỏe mạnh, một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.

Bác sỹ CKII. Trần Hoài Ân, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, huyết áp cao, mỡ máu, đái tháo đường là ba thủ phạm gây ra các biến cố tim mạch, vì thế cần phát chủ động phát hiện và chữa trị sớm các bệnh này.

Đồng thời, phòng bệnh tim mạch có nghĩa là chúng ta cần phải có chế độ ăn uống hợp lý như: ăn ít muối, trong bữa ăn không nên ăn quá mặn; hạn chế ăn thịt, mỡ động vật, bia, rượu; nói không với thuốc lá; ăn nhiều rau, củ, quả, ngũ cốc; có thói quen vận động cơ thể, tập thể dục 30 phút mỗi ngày.