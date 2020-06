Bệnh viện ở Huế đoạt giải thưởng danh giá của Hội Đột quỵ thế giới

Ngày 11/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa vượt qua mức giải thưởng vàng để đoạt giải thưởng Platinum theo tiêu chuẩn Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trong tổ chức cấp cứu và điều trị đột quỵ. Đây là đơn vị thứ 3 trong cả nước đoạt giải thưởng này trong tổng số hơn 80 bệnh viện có trung tâm hay khoa đột quỵ tại Việt Nam.

Giải thưởng Platinum là giải thưởng danh giá của Hội Đột quỵ thế giới dành cho các đơn vị đột quỵ và trung tâm đột quỵ đạt các tiêu chí như: Khả năng huấn luyện con người; thiết bị chẩn đoán, điều trị đột quỵ cấp và hợp tác với các nhân viên chăm sóc đột quỵ khác. Quy trình này được xem xét bởi một cơ quan kiểm định quốc gia và 2 cơ quan kiểm định quốc tế và Ủy ban về đơn vị đột quỵ sẽ ra quyết định cuối cùng.

Mỗi năm Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận hơn 2.500 bệnh nhân.

Theo thống kế, ước tính có 200.000 ca đột quỵ mới mỗi năm ở Việt Nam. Trong đó có 11.000 người chết và hơn 100.000 người tàn phế. Việc Việt Nam đoạt giải thưởng Platinum về chất lượng điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới có nghĩa là các bệnh nhân đột quỵ Việt Nam được áp dụng các kỹ thuật điều trị tiến tiến, ngang bằng với chuẩn của các trung tâm đột quỵ trên thế giới.

Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện này chính thức đi vào hoạt động ngày 9/6/2018.

Trung tâm được xây dựng với cơ sở vật chất khang trang, máy móc, trang thiết bị hiện đại; đội ngũ nhân lực trình độ cao, tiếp thu nhanh nhạy các kỹ thuật y học tiên tiến, luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy với công việc và không ngừng trau dồi chuyên môn. Đội can thiệp ứng phó nhanh và tận dụng tối đa thời gian trên từng ca cấp cứu.

Mỗi năm Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận trên 2.500 bệnh nhân. Tất cả đều được trung tâm thực hiện đầy đủ chức năng và vai trò cấp cứu đột quỵ, điều trị đột quỵ toàn điện và hồi sức đột quỵ tích cực.

Từ khi đi vào hoạt động, GS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp chỉ đạo trung tâm phối hợp chặt chẽ với các khoa Cấp cứu Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh, ngoại Thần kinh và trung tâm Tim mạch đưa ra quy trình báo động “Code Stroke” và “Kích hoạt cấp cứu đột quỵ”.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện ban đầu ở khoa Cấp cứu Đa khoa hoặc trực tiếp ở trung tâm Đột quỵ, nhanh chóng được sàng lọc, phân loại, chụp CT-scan sọ não, chẩn đoán xác định thể đột quỵ trong vòng 30 phút. Bệnh nhân đến trong giờ vàng được nhanh chóng thực hiện các liệu pháp tái thông.

Thời gian trung bình bắt đầu truyền thuốc tiêu sợi huyết là 40 phút, bắt đầu can thiệp là dưới 90 phút và thời gian can thiệp trung bình là dưới 40 phút cho những trường hợp tắc một vị trí do huyết khối và không có hẹp mạch máu phối hợp.

GS Phạm Như Hiệp cho hay, ttrong thời gian tới, Trung tâm Đột quỵ bệnh viện Trung ương Huế quyết tâm phấn đấu đạt Giải thưởng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới trong cấp cứu và điều trị đột quỵ với mục đích duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị bệnh nhân đột quỵ; góp phần xây dựng, phát triển Bệnh viện Trung ương Huế thành Trung tâm Y tế chuyên sâu, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.