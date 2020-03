Giám đốc BV Bạch Mai: Bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn

Sáng 30/3, thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – giám đốc bệnh viện cho biết đang cách ly toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế và các bệnh nhân.

Hiện số người ở bệnh viện là gần 3.500 người. Trong đó 800 bệnh nhân không thể xuất viện và chuyển xuống tuyến dưới, 552 người bệnh suy thận giai đoạn cuối. Những bệnh nhân này vẫn ở bệnh viện chăm sóc, chạy thận liên tục.

GS. TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: SKDS)

Bên trong bệnh viện vẫn ổn định, các bệnh nhân được theo dõi, điều trị chu đáo. Ngoài những người được đưa đi cách ly, thì bệnh viện còn hơn 100 người nhà bệnh nhân đang chăm sóc cho các ca bệnh nặng, đặc biệt.

“Tinh thần của các nhân viên y tế rất tốt, chúng tôi cố gắng nỗ lực hết sức để sao vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, vừa đảm bảo cho chính bản thân mình cũng như không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện”, GS Tuấn nói.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng bày tỏ nhiều khó khăn bệnh viện đang phải cố gắng vượt qua. Điển hình là việc 3.500 người đang ở trong khu vực bệnh viện đều không thể ra ngoài để mua sắm đồ dùng cá nhân.

“Mọi thứ nhỏ nhất từ bàn chải, kem đánh răng đều do viện cung cấp. Ngoài ra, các chuyến hàng bệnh viện đặt hay do cá nhân bên ngoài chuyển đến hỗ trợ gặp khó khăn để qua được chốt kiểm soát của cơ quan an ninh. Mặc dù chúng tôi bố trí lực lượng tiếp nhận ngay tại cổng rồi mới tiếp tục chuyển đến các khoa”, GS Tuấn chia sẻ.

Một khó khăn khác đó là vấn đề dinh dưỡng cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế. Hiện nhà ăn của bệnh viện được coi là nguồn lây nhiễm, nên bệnh viện phong tỏa cả khu nhà ăn và cách ly toàn bộ người làm việc tại đây.

Để khắc phục tình trạng này, bệnh viện liên hệ 1 công ty chuyên cung cấp suất ăn cho hàng không. Nhưng do nhiều yếu tố đặc thù nên chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho sức khỏe của các cán bộ, nhân viên y tế còn nhiều hạn chế.

“Các cán bộ, nhân viên y tế đều phải làm việc 24/7 nên chế độ dinh dưỡng cũng cần phải đảm bảo. Ngoài ra, do tình trạng bệnh lý nên những suất ăn cho nhóm bệnh nhân nhỏ tuổi, bệnh nhân tiểu đường… cũng cần phải được chú ý”, GS Tuấn nhấn mạnh.

Tính đến sáng 30/3, Việt Nam ghi nhận 194 ca mắc Covid-19, trong đó 25 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiều 29/3, TS. BS Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện lấy trên 7.000 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ tại đây. Đến 17h ngày 29/3, trên 5.000 mẫu được xét nghiệm xong và cho kết quả âm tính, không có thêm nhân viên y tế nào của Bệnh viện Bạch Mai mắc bệnh.

Video: Bên trong tâm dịch Bạch Mai những ngày phong tỏa