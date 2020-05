Bệnh nhân 91 phi công người Anh tràn khí màng phổi, tiên lượng 'rất nặng'

Sáng 5/5, thông tin về sức khỏe ba bệnh nhân COVID-19 nặng, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cho biết, bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện không sốt, thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, ran nổ 2 bên giảm.

Các bệnh nhân này đang tập phục hồi chức năng, ăn qua sonde.

Trong khi đó, bnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với virus SARS-CoV-2, nhưng tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng.

Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; lọc máu; kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

Bệnh nhân 91 trải qua 47 ngày điều trị, trong đó có 29 ngày phải can thiệp ECMO.

Hôm nay Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới, 18 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Đến thời điểm này Việt Nam có 221/271 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

50 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương điều trị, theo dõi sức khoẻ cho 40 bệnh nhân; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, theo dõi cách ly 10 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ, thì 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Ngày 4/5, Bộ Y tế xác nhận một bệnh nhân 251 mắc COVID-19 ở Hà Nam, 64 tuổi qua đời hôm 2/5 do xơ gan giai đoạn cuối, chứ không phải do virus corona. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca thiệt mạng do COVID-19.

Video: 100 ngày chống dịch COVID-19 tại Việt Nam