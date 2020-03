Bệnh nhân 64 tuổi nhiễm Covid-19 suy hô hấp nặng, phải can thiệp tim phổi nhân tạo

Tối 19/3, thông tin về sức khỏe của nữ bệnh nhân 64 tuổi, trú tại Hà Nội (bệnh nhân số 19) nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân vẫn đang phải thở máy và lọc máu liên tục từ ngày 15/3.

Nguy hiểm hơn, do người này có mắc kèm bệnh lý nền rối loạn tiền đình, nên tình trạng suy hô hấp nặng tiến triển nhanh. Để điều trị cho bệnh nhân, Hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế và tổ hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng (Bộ Y tế) đã thống nhất chỉ định can thiệp ECMO (can thiệp tim phổi nhân tạo).

Về trường hợp của nam bệnh nhân 69 tuổi, quốc tịch Anh, theo Bộ Y tế, bệnh nhân hiện vẫn chưa cai được thở máy và đang phải theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Để điều trị cho 2 bệnh nhân trên, Bộ Y tế đã tăng cường điều động các bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, hô hấp, truyền nhiễm liên tục hội chẩn trực tuyến hàng ngày để hỗ trợ cho người bệnh.

Tính đến chiều 19/3, Việt Nam ghi nhận 76 ca bệnh mắc Covid-19. Đến nay 16 trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện.

