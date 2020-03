Xử lý vụ việc tập trung làm lễ đông người ở Hà Nội ngày 24/3

Ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho rằng, các kết luận tại cuộc họp trước đã được triển khai nghiêm túc; biểu dương các địa phương: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng như nhiều đô thị tập trung khác thực hiện đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, dừng các hoạt động đông người rất quyết liệt, kịp thời.

Nhiều người dân vẫn đi lễ Phủ Tây Hồ vào ngày 24/3 bất chấp khuyến cáo của lãnh đạo TP Hà Nội.

Tại Hà Nội, vào ngày mùng 1 âm lịch vừa qua (24/3), có sự tập trung làm lễ đông người, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc và Hà Nội đã thực hiện một số biện pháp.

Thủ tướng cũng biểu dương Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài có nhiều biện pháp, thông tin đến cộng đồng để bà con yên tâm hơn, trong đó, đã cố gắng tìm, hỗ trợ đưa các lưu học sinh về nước (đến nay là 766 người).

Thủ tướng biểu dương Bộ Công an đã gõ cửa từng nhà để báo cáo Chính phủ kịp thời hạn. Theo đó, đã kiểm tra được 36.911 người nước ngoài và 44.636 người Việt Nam nhập cảnh (từ 7/3-24/3). Hầu hết những người này được yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế cũng như tổ chức cách ly tập trung.

Thủ tướng cho biết, Bộ Tư pháp đã soạn thảo một số chủ trương, biện pháp trong thời kỳ “tiền khẩn cấp” và đề nghị thảo luận về các biện pháp này.

Thường trực Chính phủ bàn các giải pháp mới chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết, đã trao đổi với các ngành, đặc biệt là khối sản xuất, tài chính, ngân hàng, công thương, kế hoạch và đầu tư… để tới đây, sẽ có hội nghị của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương, các bộ trưởng, các ngành liên quan để giải quyết 4 việc: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trên tinh thần Chỉ thị 11 cùng một số biện pháp mới; tập trung giải ngân vốn đầu tư công với số vốn trên 650.000 tỷ đồng; quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, một số biện pháp bảo đảm cuộc sống cho người lao động; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo Ban chỉ đạo, tính đến 7h hôm nay, thế giới có 434.900 người mắc, 19.607 người chết. Tại Việt Nam, có 148 ca nhiễm, 17 ca đã bình phục. 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1; 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 46.933 người, trong đó có 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.386 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Video: Cuộc chiến chống Covid-19 bước vào giai đoạn 3