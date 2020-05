Tước giấy phép kinh doanh lò mỡ ‘bức tử’ môi trường ở Quảng Nam

Ngày 4/5, trả lời PV VTC News, ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - xác nhận thông tin trên.

Theo ông Tường, liên quan tới hoạt động của lò mỡ do ông Nguyễn Văn Đông làm chủ gây ô nhiễm môi trường khiến người dân thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn bức xúc, mới đây, cơ quan chức năng huyện quyết định tước giấy phép kinh doanh đối với cơ sở này.

Lò mỡ gây ô nhiễm môi trường bị tước giấy phép kinh doanh.

"Thời điểm cuối tháng 3, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về hoạt động gây ô nhiễm của lò mỡ, các cơ quan chức năng huyện lập đoàn kiểm tra và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, lò mỡ này vi phạm 2 tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay lập tức, huyện quyết định tước giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với lò mỡ", ông Tường nói và thông tin thêm, đúng 1 tháng sau khi thu hồi giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng huyện tiếp tục ra quyết định tước giấy phép kinh doanh đối với lò mỡ của ông Nguyễn Văn Đông.

Như VTC News phản ánh, sau hơn 2 năm chịu đựng mùi hôi thối, khét lẹt do lò mỡ phát tán, từ ngày 18 đến 20/4, hàng trăm người dân thôn Trà Kiệu Tây thay phiên nhau túc trực trên trục đường chạy giữa đồng Cau.

Họ sẵn sàng bỏ công bỏ việc, tụ tập cả ngày lẫn đêm nhằm mục đích ngăn cản xe tải vận chuyển mỡ động vật ra vào lò mỡ tọa lạc ngay giữa cánh đồng.

Người dân tập trung chặn xe ra vào lò mỡ hôm 20/4.

Theo người dân địa phương, lò mỡ của ông Đông bắt đầu đi vào sản xuất cuối năm 2017. Từ đó, hoạt động chế biến mỡ động vật của cơ sở này khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

“Khoảng cách giữa lò mỡ và khu dân cư chỉ chưa đầy 700m. Hơn 2 năm qua, 5-6 công nhân của lò thay phiên nhau vận hành chế biến mỡ cả ngày lẫn đêm.

Điều đáng nói là hoạt động của lò mỡ khiến môi trường không khí ô nhiễm nặng. Bà con ở đây chịu không thấu mùi hôi thối, khét lẹt phát tán từ lò mỡ”, bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi) bày tỏ nỗi bức xúc gay gắt.

Video: Người dân Quảng Nam tập trung chặn xe ra vào lò mỡ