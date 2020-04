Trần tình của phó chủ tịch phường phát ngôn 'lệch chuẩn' khi thu giữ hàng rong

Video: Người phụ nữ bán hàng rong ở Quảng Ninh gào khóc khi bị thu giữ hàng

Chiều 19/4, trả lời VTC News về việc phát ngôn lệch chuẩn khi thu giữ gánh hàng rau của công dân (sự việc được ghi lại trong clip gây xôn xao mạng xã hội), bà Lê Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, bà và lãnh đạo phường đang kiểm điểm, báo cáo vụ việc này theo chỉ đạo của Thành ủy.

“Trong lúc này, tôi là người trong cuộc, nếu được chia sẻ về sự việc thì tốt quá, nhưng việc này mang tính chất rất tế nhị, nếu tôi nói có khi lại không khách quan. Lãnh đạo phường đang thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, kết quả như thế nào chắc chắn thành phố sẽ thông tin”, bà Hiền nói.

Trả lời báo chí, bà Hiền xác nhận chính mình quay đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh thu giữ hàng hóa của người phụ nữ bán hàng rong. Mục đích quay clip là dùng làm bằng chứng, gửi trong nhóm nội bộ cơ quan để báo cáo công việc. Bà Hiền không biết vì sao clip được phát tán trên mạng xã hội.

Bà Hiền thừa nhận cách nói năng lệch chuẩn với công dân như đoạn clip ghi lại là sai; đó là lời lẽ phát ra trong lúc bực tức nhất thời, khi bà bị người bán rau xô đẩy và bị ngã. Theo bà, người này từng nhiều lần bán hàng dưới lòng đường, vi phạm trật tự đô thị, được tổ công tác nhắc nhở. Trong đoạn clip, chính chị này cũng thừa nhận đây không phải lần đầu vi phạm.

Người phụ nữ bán hàng rong gào khóc bên chiếc xe chở rau củ quả đổ ngả nghiêng trên đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người bán hàng rong trong clip là chị V.T.C., 31 tuổi, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Trong ngày 11 và 14/4, tổ công tác của phường Bãi Cháy phát hiện chị C. bán hàng rong tại khu vực trên nên nhắc nhở, hướng dẫn vào chợ để bán hàng.

Ngày 16/4, chị C. sử dụng xe máy để bán hàng trên lòng đường ở khu 7, phường Bãi Cháy. UBND phường quyết định tạm giữ xe (chị C. không cung cấp được giấy tờ liên quan đến phương tiện), niêm phong toàn bộ rau củ quả. Tuy nhiên, chị C. không ký biên bản mà bỏ về.

Như VTC News đưa tin, ngày 18/4, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy thu giữ rau củ quả trên xe bán hàng rong của một phụ nữ. Người này gào khóc xin đừng đưa xe và hàng hóa về phường lập biên bản bởi gia đình khó khăn. Tuy nhiên, nữ phó chủ tịch phường cương quyết không đồng ý và có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Sau khi video clip vụ việc được đưa lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc làm của nữ phó chủ tịch phường và lực lượng chức năng phường Bãi Cháy quá cứng nhắc và phản cảm.

Chiều 19/4, Thành ủy Hạ Long có công văn yêu cầu Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ khi xử lý trường hợp bán rong trên đường phố mà mạng xã hội phản ánh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ, xin lỗi công dân về phát ngôn thiếu chuẩn mực của đội ngũ thực thi công vụ, tuyên truyền vận động công dân chấp hành chủ trương của địa phương trong quản lý trật tự đô thị.