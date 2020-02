Trà Vinh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 28/2, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm cho 2 đại tá.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hoài Bắc (Sinh năm 1970, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) - Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Lê Văn Tư (sinh năm 1967, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, Đại tá Lê Văn Tư là trưởng Công an TP. Trà Vinh

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.