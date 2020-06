Thưởng nóng đơn vị bắt được tên tội phạm vượt ngục Triệu Quân Sự

Ngày 19/6, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ - đơn vị vừa bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), kẻ trốn khỏi trại giam T10.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Thanh chúc mừng thành tích của Công an TP Tam Kỳ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thưởng nóng Công an TP Tam Kỳ.

"Với chiến công này, đơn vị đã cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các lực lượng chiến sĩ công an, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an TP Tam Kỳ và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.

Như VTC News đưa tin, 20h ngày 18/6, tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự bị bắt giữ sau 15 ngày lẩn trốn.

Lực lượng Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) bắt Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại quán internet H.T. (hẻm 151/11 Hùng Vương, khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Triệu Quân Sự.

Trong vòng 15 ngày lẩn trốn, y thực hiện tổng cộng 6 vụ trộm cướp.

Hiện, Công an TP Tam Kỳ đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và ra quyết định tạm giữ đối với Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, y là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội). Đây không phải lần đầu tiên tên tội phạm nguy hiểm này trốn khỏi trại giam. Cách đây 5 năm, Sự cũng từng vượt ngục. Cụ thể, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại. Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự.

Video: Bắt được tên tội phạm vượt ngục Triệu Quân Sự