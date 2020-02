Ngày 6/2, Công an tỉnh Long An phát thông báo tìm thân nhân cho người đàn ông này.

Nạn nhân được phát hiện ngày 26/1, khoảng 35-40 tuổi, cao 1,63m, thể tạng trung bình, mặt trong cánh tay phải có hình xăm mực màu đen, nội dung: “... Châm”. Người này mặc áo sơ mi dài tay sọc caro nâu xanh, quân tây màu xám, không mang dây thắt lưng, quần lót màu đen hiệu Calvin Clein; trong túi quần có 2 điện thoại hiệu Neoson và Huawei.

Công an tỉnh Long An thông báo, thân nhân của người có đặc điểm nhận dạng trên cần đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An (số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, số điện thoại 0693 609170), mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ khác có in dấu vân tay của nạn nhân.

