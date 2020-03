Tạm dừng thăm nuôi phạm nhân ở TP.HCM

Ngày 27/3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, sẽ dừng những hoạt động thăm nuôi, tiếp tế lương thực cho phạm nhân đang cải tạo, giam giữ, trừ các trường hợp đặc biệt.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh, thường xuyên tổ chức vệ sinh, sát khuẩn trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt, ăn, nghỉ của cán bộ chiến sĩ và phạm nhân để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công an thành phố TP.HCM, đơn vị chưa phát hiện các trường hợp người bị cách ly có hành vi chống đối, bỏ trốn, tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực cách ly được bảo đảm.

Công an TP.HCM đang tiếp tục tổ chức nắm tình hình thông tin, dư luận trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, gây mất ổn định xã hội.

Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phong tỏa, cách ly những địa điểm có người nhiễm Covid-19.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức 28 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh, trật tự tại khu vực này.

Công an các quận, huyện nơi phát hiện các ca dương tính với Covid-19 thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan y tế địa phương cùng các ban, ngành đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức sát khuẩn, cô lập cách ly nơi tạm trú, nơi làm việc của các bệnh nhân. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai bảo vệ các địa điểm, khu cách ly tập trung tại cộng đồng dân cư.

Đến nay, Công an TP.HCM đã tổ chức 1.474 lượt cán bộ chiến sĩ triển khai, phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự tại 35 điểm cách ly tập trung của thành phố và quận, huyện và 50 khu vực cô lập tại cộng đồng dân cư.

Video: Từ chối nhận đồ tiếp tế cho người ở khu cách ly