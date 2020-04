Quá trình công tác của 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 29/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm (giữa) trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (phải) và Thiếu tướng Lê Tấn Tới (trái).

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (54 tuổi, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Năm 2018, ông được điều động về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để bầu vào Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2019.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (51 tuổi, quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, có bằng Tiến sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2019, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an. Cũng năm này, ông được thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Như vậy, Bộ Công an hiện có 8 Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.