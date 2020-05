Quảng Ngãi có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 4/5, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình (55 tuổi, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Phan Công Bình - tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Phan Công Bình được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thay cho Đại tá Nguyễn Thanh Trang - người vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Đại tá Phan Công Bình tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, trình độ cao cấp chính trị.

Trước khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phan Công Bình từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng tình báo Công an tỉnh Bình Định, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định phụ trách Quản lý hành chính về trật tự xã hội.