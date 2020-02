Nữ du khách Vũ Hán trốn khỏi bệnh viện, Chủ tịch Đà Nẵng nói gì?

Nói về công tác phòng chống dịch nCoV tại cuộc họp UBND thường kỳ chiều 5/2,Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ thông tin về bà Zhang Shun Yu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trốn khỏi bệnh viện khi chuẩn bị được đưa vào khu cách ly, sau đó lên máy bay về nước. Theo ông, sự việc sớm được Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo với Sở Y tế, nhưng sau đó một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Khu vực thu dung, cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCoV tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 22/1, Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo Sở Y tế về sự việc bệnh nhân Zhang Shun Yu trốn khỏi cơ sở điều trị này. Vào viện lúc 21h52 ngày 21/1 do có sốt, bà Zhang khai vừa đến từ Vũ Hán, thấy sốt kèm theo mệt mỏi, tự điều trị không đỡ nên nhập viện.

“Sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định đây là ca sốt đến từ vùng dịch nên có giải thích, đưa bệnh nhân vào phòng cách ly. Các nhân viên y tế trong kíp trực có tiếp xúc với người bệnh đều mặc trang phục phòng chống dịch. Kíp trực liên hệ khoa Y học nhiệt đới, chuẩn bị đưa bệnh nhân vào khoa, đồng thời tiếp tục giải thích tình trạng bệnh, hướng điều trị và theo dõi tiếp theo.

Trong khi chờ hoàn thành các thủ tục, bệnh nhân tự ý bỏ viện. Nhân viên y tế cùng bảo vệ bệnh viện tìm mọi cách liên hệ, tìm kiếm nhưng không liên lạc được với bệnh nhân”, báo cáo nêu.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, nhận được thông tin, Đà Nẵng lập tức tổ chức truy tìm vị khách này. Sau đó, phía sân bay xác định bà Zhang lên máy bay về nước ngay hôm sau và máy đo thân nhiệt không phát hiện triệu chứng sốt.

Biên bản làm việc giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng lúc 17h ngày 22/1 xác nhận: “Du khách Zhang Shun Yu đã bay trên chuyến bay CZ (China Southern Airlines) 8368 đi từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Trịnh Châu (Trung Quốc) lúc 16h38 ngày 22/1 trong tình trạng không sốt”.

Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định: “Đà Nẵng làm đúng quy trình, lập tức truy tìm, có biên bản xác nhận sự việc tại an ninh sân bay, cửa khẩu rồi. Sự việc như thế, báo cáo bệnh viện gửi Sở Y tế bình thường thôi nhưng cũng có những thông tin gây hoang mang trên mạng xã hội”.

Chủ tịch Đà Nẵng nói thêm, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng có gọi điện than phiền với ông về việc các vị khách có biểu hiện nghi nhiễm nCoV thường phản ứng dữ dội khi được yêu cầu cách ly, ảnh hưởng an ninh. Do đó, ông Thơ đề nghị ngành Công an đảm bảo tốt về an ninh trật tự trong vấn đề này.

Ông Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp chiều 5/2.

Ông Thơ khẳng định: “Đến giờ phút này, Đà Nẵng chưa có ca nào nhiễm corona cả, chỉ là nghi ngờ, đưa vào cách ly, xét nghiệm. Công tác chuẩn bị ứng phó của Đà Nẵng làm rất quyết liệt. Hiện nay cũng chưa phải là tình trạng khẩn cấp mà chúng ta cũng áp dụng các biện pháp như là khẩn cấp”.

Theo ông, các cấp lãnh đạo thành phố làm việc liên tục trước, trong và sau Tết để phòng chống dịch bằng tinh thần lăn xả. Công tác sàng lọc, ngăn ngừa từ xa bên ngoài biên giới được Đà Nẵng triển khai rất tốt.

“Virus corona đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Phải làm sao hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra, cố gắng ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người dân, ổn định tâm lý nhà đầu tư. Các ngành phải làm việc với sức lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường”, ông Thơ nhấn mạnh.

