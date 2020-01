Nhiều người vẫn tụ tập đến tối xem bắt kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Chiều tối 30/1, quán nước của bà Út ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, gần khu vực công an đang vây bắt nghi can vụ xả súng bắn chết 4 người tại xã Tân Thạnh Đông, có khá nhiều khách. Họ là những người theo dõi cuộc vây ráp này.

Bà Út kể: "Khoảng 4 giờ sáng nay, cô dậy để chuẩn bị mở quán nước thì thấy rất nhiều cảnh sát cơ động đến phong tỏa khắp khu vực ấp Bốn Phú. Ban đầu cô chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng sau đó, khoảng 6h-7h, người dân đến tụ tập đông, hỏi ra cô mới biết chuyện hung thủ dùng súng bắn 4 người chết chiều 29/1 đang ẩn náu trong khu rừng phía trong".

Bà Út pha đồ uống phục vụ khách, chủ yếu là những người theo dõi vụ bây bắt nghi can xả súng.

Bà chủ quán kể, vào khoảng 9h-10h, bà và người dân xung quanh nghe tiếng nổ giống như tiếng súng phía bên trong khu rừng nơi nghi can đang ẩn nấp.

“Người ta đứng xem đông lắm, từ sáng đến tận giờ. Ở bên trong rừng đó đồng ruộng bao la lắm, có ao hồ, rừng cây, đồng lúa, thông ra nhiều đường nhánh đường lớn, chắc cũng khó bao vây để bắt được tội phạm”, bà Út nói.

Anh Minh, người dân sống gần đó, cho biết, anh thấy mọi người đứng xem đông nên cũng tò mò dừng xem: “Sợ thì cũng sợ nhưng mà có cảnh sát cơ động đứng đầy đường thế này thì chắc tội phạm đó cũng không dám ra ngoài này đâu”.

Đám đông tụ tập chờ xem công an bắt nghi can.

Hơn 19h, đám đông người dân hiếu kì vẫn tụ tập xung quanh hiện trường, chờ đợi lực lượng chức năng bắt nghi phạm. Họ bàn tán về hành động của tên Tuấn và sự khó khăn của cuộc vây bắt.

Chị H., chủ quán nước mía, chép miệng: "Tên này quá dã man, ác độc và liều lĩnh. Rất mong lực lượng chức nắng bắt sớm tên này để bà con yên tâm. Ngày nào còn chưa bắt được thì ngày đó tui còn thấp thỏm không yên”.

Nỗi lo của chị H. cũng là nỗi lo của không ít người dân sống gần nơi tên Tuấn đang ẩn náu. Họ cảm thấy không an toàn một khi kẻ sát nhân vẫn ngoài vòng pháp luật. Đó cũng là một trong các yếu tố khiến lực lượng công an quyết tâm bắt Tuấn trong tối nay, không để qua đêm.

Nghi can Lê Quốc Tuấn 33 tuổi, có biệt danh Tuấn "Thủy", thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tuấn là thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11. Chiều 29/1, tại sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, Tuấn xả súng làm 4 người chết và một người bị thương rồi cướp xe máy SH rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nghi can tiếp tục cầm súng xông vào nhà dân trên đường Dương Thị Phua cướp xe máy Nouvo. Khi chủ nhà giằng co, Tuấn dí súng đe dọa và để lại cọc tiền 11 triệu đồng.

Cảnh sát xác định danh tính 4 nạn nhân chết tại sới bạc gồm: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).